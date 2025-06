El estricto protocolo para vestir en Ascot, según Daniel Fletcher, director creativo del hipódromo más famoso del mundo

Ascot, o lo que es lo mismo, las carreras de caballos más famosas del mundo, se ha consolidado como el evento más esperado de la aristocracia inglesa que ven en él ya no solo una actividad de ocio, sino la ocasión perfecta para ' ... ver y ser vistos'. Una tradición que cuenta con más de 300 años de historia en la que no solo la hípica es la protagonista, pues la moda tiene un papel crucial con un exigente 'dress code' que, aunque cada año presenta nuevas incorporaciones, sigue conservando la esencia 'british' en su máximo exponente.

En el ámbito femenino destacan normas tan llamativas como que el escote Bardot está prohibido (desde 2019) o que los sombreros deben tener como mínimo un ancho de 4 centímetros y una base de 10. Todo ello viene explicado en una extensa guía de más de 30 páginas en la que también se recomiendan algunas normas de comportamiento como no excederse con las fotos -especialmente en redes sociales- y el alcohol, con el fin de «disfrutar al máximo del día».

En los últimos años, el protocolo se ha ido adaptando a los tiempos actuales con el fin de intentar modernizarse y apostar por medidas que abogan por una moda sostenible como el apoyo al pequeño comercio y a la reventa de colecciones vintage. Todo esto se recoge en el «Lookbook de Royal Ascot», que desde 2024 idea el director creativo Daniel Fletcher, «combinando herencia y modernidad en una audaz evolución del estilo del día de carrera», tal y como explican desde Ascot.

Las normas de Ascot 2025

La propuesta de Fletcher para esta edición, que se celebra del 17 al 21 de junio, es claro: «No tengas miedo de ser atrevido, no ignores los clásicos y no evites el color». Con estas palabras, el diseñador británico invita a los asistentes a considerar la vestimenta como un acto de expresión personal y, al mismo tiempo, pone el foco en celebrar la herencia y la influencia global de la cita. El catálogo busca «ampliar aún más los límites creativos. Celebrar la individualidad, honrar la tradición y animar a la gente a sentirse identificada con lo que viste», explica el propio Fletcher.

El nuevo Lookbook se divide en cuatro «ediciones de estilo»: The Archive Edit, Best of British, The International Edit y Prints & Patterns, que describen los códigos requeridos para cada zona del recinto: desde la Real, la más exclusiva y con la etiqueta más estricta, hasta los alrededores de Windsor, donde se acepta vestir de manera más informal, pasando por las zonas intermedias Queen Anne y el Village.

Los consejos de Daniel Fletcher

Algunas de las ideas que se recogen en el Lookbook ideado por Daniel Fletcher para Ascot 2025 ASCOT | Otto Masters

Este año, el británico propone: «romper el molde, mantenerse elegante y ser dueño absoluto de su estilo», pero para los que aún dudan con el estilismo lanza una serie de consejos a tener en cuenta independientemente de la zona que visites.

1. Que viva la creatividad

«Olvídate de ir a lo seguro. Hay pocas ocasiones en las que realmente puedes 'lanzarte' al vestirte elegante, y Ascot es una de ellas». El creativo propone explorar siluetas atrevidas, sombreros esculturales, texturas inesperadas y atuendos que te hagan sentir bien. Los sombreros llamativos son más que bienvenidos; prácticamente se recomiendan. Ya sea un tocado gráfico, un adorno floral vibrante o un velo extravagante, «piensa en tu sombrero como tu corona». Aunque la creatividad es clave, lo cierto es que los sombreros novedosos no están permitidos; «mantén un estilo elegante, sofisticado y acorde con el código de vestimenta», recomienda.

2. Base neutra, máximo impacto

«Un elegante traje pantalón color crema, un vestido midi color marfil o incluso un conjunto beige intenso pueden crear un lienzo en blanco que se siente atemporal y sofisticado. A partir de ahí, añade un toque de dramatismo«, propone Fletcher. »Añade un toque de color con accesorios atrevidos: un clutch cerúleo, un tocado magenta o incluso un pañuelo de seda estampado«.

3. Accesorios

«Una vez que tienes la base de un conjunto, la parte emocionante es crear un look inspirado que refleje tu estilo personal». Piensa más allá de sombreros y bolsos. Complementos inesperados como un chaleco a medida con tu vestido, prendedores vintage o incluso una corbata con un vestido de seda pueden añadir un toque de distinción y elegancia a partes iguales.

4. Ser audaz no significa romper la tradición

Daniel recuerda que «ser atrevido no significa ignorar los clásicos». Un vestido lencero bien cortado o un sombrero de copa con frac siguen siendo bases eternamente elegantes y pueden transformarse con sutiles toques de personalidad. «Los hombres pueden elevar la tradición con chalecos contrastantes, calcetines estampados o un toque de color con un pañuelo de bolsillo o una flor en la solapa«, recomienda el experto.

5. Sube la apuesta

En el mundo de la moda de Royal Ascot, «las reglas sirven para inspirar, no para restringir», explica el manifiesto. «Siempre que respetes los códigos de vestimenta del recinto, tu atuendo puede ser una poderosa expresión de quién eres. Así que, ya seas maximalista, minimalista moderno o algo intermedio, esta es tu pasarela», sentencia Daniel Fletcher.