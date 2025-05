Las diez tendencias más repetidas para el próximo otoño

Siguiendo de cerca los desfiles y las personalidades más reconocidas del mundo de la moda, ya se pueden identificar los que serán las prendas, formas, tejidos y estampados más buscados para el próximo otoño.

Para la siguiente temporada vuelven algunas de las modas más seguidas, si es que alguna vez se han marchado, se reinventan los looks más comunes, y se incorporan algunas tendencias de mano de las personalidades más reconocidas como Paula Echevarría.

Así, se recupera el animal print o se actualizan las prendas de efecto piel como las 'biker' que son un 'must have' en cualquier vestidor. Además, las pasarelas han mostrado algunas de los estilismos más extravagantes con los que ir a la última la siguiente estación.

1 Paula Echeverría con sombrero con estampado 'animal print' @pau_eche Animal Print

Aunque siempre ha sido un estampado muy recurrido, últimamente el 'animal print' es un recurso frecuente con el que completar los looks más destacados.

Paula Echevarría se atrevía, aún discretamente, con un sombrero de este estampado para un look de piscina muy 'chick', pero también influencers como Laura Escanes, en sus nuevas Converse, o María Pombo para una blusa con estampado de cebra. La modalidad más frecuente, en la que, según todo apunta, se dejará ver esta tendencia.

2 María Pombo con un 'tank top' @mariapombo Camisetas 'tank top'

Aunque llegue el otoño no es una prenda de punto o un abrigo lo que más ha llamado la atención de las colecciones para la próxima temporada. Es una camiseta básica la estrella de todas las pasarelas.

La camiseta que apunta a ser la gran tendencia de los próximos meses tiene que ver con el fondo de armario más común de la historia de la moda. Se trata de una camiseta de tirantes blanca que se puede conseguir fácilmente y por un precio muy asequible.

Además, en este caso se premia la innovación y la elección de esta prenda en diferentes versiones menos comunes como las que lleven algún logo estampado, puede ser todo un acierto.

3 Kylie Jenner con botas 'over-the-knee' @kyliejenner Botas (hiper) altas

Las botas altas son el calzado por el que apostar para los lluviosos días otoñales sin miedo a fallar en la elección. Y ahora, famosas como Rihanna o Kylie Jenner han hecho una gran demostración de cómo deben llevarse: La manera es eligiendo unas de estilo mosquetero o que sean exageradamente altas o, por el contrario, holgadas en su final.

En los desfiles más famosos también se vuelven a ver plataformas extra grandes y suelas track que serán el centro de todas las miradas.

4 Karlie Kloss con traje rosa gtres Color rosa

Si el color rosa ha sido el color por excelencia del verano, la tendencia se reinventa para la nueva estación que está a la vuelta de la esquina.

Zendaya marcaba la pauta de estilismo en su desfile para Valentino, donde lucía un impresionante conjunto de chaqueta y pantalón fucsia con bordados de flores del mismo color.

Los tops y vestidos rosas dejan paso a los trajes del mismo tono, en una tendencia que ya han incorporado modelos como Karlie Kloss o Heidi Klum.

5 Verónica Echegui luciendo un vestido con capucha en la gala de los premios Goya gtres Prendas con capucha

En las mejores pasarelas y alfombras rojas como los Goya con Verónica Echegui, ya se ha visto uno de los elementos más sorprendentes que incorporar al armario.

Se trata de prendas como vestidos que añaden capucha a sus diseños para, además de ser un boom de creatividad, combatir de manera efectiva la lluvia inesperada de los meses siguientes. Y no es algo que vaya a quedar pronto en el olvido, sino que, la propia Jennifer Lopez ha incluido un velo-capucha de organza a uno de sus vestidos de novia.

Además, aunque no lo parezca, es una prenda con orígenes en los 2000, cuando Kyle Minogue aparecía con un vestido similar para uno de sus videoclips más famosos: el de la canción 'Can't Get You Out Of My Head'.

6 Mocasines con suela 'track' stradivarius Mocasines con suela 'track'

Como las novedades marcan el ritmo de la moda, se hace necesario encontrar un calzado que además de hacer su función, se adapte a las necesidades del momento.

Y si las prendas piden plataformas y zapatos llamativos, los mocasines, que responden a uno de los modelos más icónicos de calzado de otoño, añaden suela track. De esta forma, reinventando el clásico, ya se sabe cuál va a ser uno de los zapatos más buscados.

7 Falda efecto piel beige de Mango mango Cuero en todas sus formas y colores

El cuero es un elemento que nunca se ha ido, más aún si atendemos a las chaquetas más simbólicas de este material: las 'biker'.

Ahora vuelve para quedarse en chaquetas, vestidos, faldas e infinidad de formas que se puedan lucir en diferentes colores. Así que, algo más arriesgado, el cuero reaparece siendo un aliado perfecto para las temperaturas más frías.

8 Tamara Falcó posando con look preppy @tamarafalco Look preppy

Tamara Falcó es la principal exponente de una de las tendencias próximas más fuertes. El look preppy viene pisando fuerte con unas condiciones hasta ahora nunca vistas.

La exageración cobra sentido en las habituales faldas de tablas, gorras o jerséis y chalecos de rombos, que con esta estética renovada incluso permiten el diseño 'oversize'.

9 Jessica Goicoechea con diseño de gafas futurista @goicoechea Estética futurista

Si alguien tiene culpa de esta nueva normativa de estilo es Rosalía, que con su look y su movimiento de masas Motomami, consigue ser un referente claro de una nueva moda de estética futurista.

De características cada vez más frecuentes, el futurismo en la moda se presenta en forma de referencias al mundo del motor y chaquetas motoristas, monos, estructuras muy armadas o gafas de diseños alternativos como las que luce la modelo Jessica Goicoechea.

10 Lea Naumann con conjunto de tweed @despi_naka Tweed

El tejido estrella para el mal tiempo, el tweed, tampoco pierde fuerza para la nueva temporada.

En trajes de todo tipo de combinaciones, chaquetas, vestidos, o incluso bolsos, la lana más fuerte no necesita reinventarse para colarse en los armarios de las mejor vestidas, y en el que quiera tenerlo a la última a partir del mes de septiembre.