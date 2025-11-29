Suscribete a
ABC Premium
6 millones de euros
El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Diamantes de laboratorio, la democratización de la piedra más deseada

Mismas propiedades, distinto origen. La joyería moderna emula a la naturaleza para dar forma a un nuevo lujo

Los nuevos relojes de lujo que acaban de llegar

Georgina Rodríguez con joyas de diamantes
Georgina Rodríguez con joyas de diamantes Gtres
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Solo la presión y el calor correcto, en un proceso de millones de años, pueden cristalizar un trozo de carbono hasta convertirlo en la que será la piedra más dura y más brillante de todas: el diamante, o al menos hasta hace unas décadas. ... Su perfección, su brillo y su tamaño son proporcionales a su valor, a menudo se han subastado grandes diamantes de belleza incalculable cuyo precio ha alcanzado cifras astronómicas. Y es que, a lo largo de la historia los diamantes han sido símbolo inconfundible de lujo y ostentación, tan solo accesible a unos pocos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app