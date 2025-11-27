A qué hora empiezan las rebajas del Black Friday en Zara, Mango, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius y Parfois hoy: horas por tiendas

En menos de un día, tendrá lugar una de las fechas marcadas en el calendario de los comercios y que sirve como antesala a las compras de Navidad: el Black Friday. Un evento importado de Estados Unidos que ya se ha convertido en ... toda una tradición en España, con rebajas considerables en muchas marcas y establecimientos.

Aunque la fecha oficial del Black Friday es el viernes 28 de noviembre, muchos comercios deciden comenzar con sus ofertas días antes, sobre todo debido al crecimiento del peso del consumo digital.

De esta forma, el Black Friday ofrece, al menos durante un día, importantes rebajas no solo en el sector de la tecnología y la electrónica, sino también en otros como el de la moda. En este sentido, tanto las grandes marcas, como las minoristas deciden unirse a esta campaña.

El Grupo Inditex —tanto con Zara, como con el resto de marcas— y Mango ofrecen grandes descuentos a los consumidores. Sin embargo, cada una de ellas lo hace en diferentes fechas y horarios. Por ello, te indicamos a continuación cuándo comienza el Black Friday en cada una de las marcas.

Cuándo empieza el Black Friday 2025 en Inditex

El Grupo Inditex, con Zara a la cabeza, ofrece algunos de los descuentos más esperados por los consumidores. La compañía creada por Amancio Ortega cuenta con rebajas disponibles tanto en sus tiendas físicas como online, a través de sus páginas webs y de las distintas aplicaciones móviles.

A continuación, te indicamos la fecha en la que comienza el Black Friday en sus marcas más conocidas:

Hora y fecha del inicio del Black Friday en Inditex Zara: el jueves 27 de noviembre a las 21:00 horas en su app y a las 22:00 horas en su web. En tiendas físicas, habrá que esperar al viernes 28 de noviembre.

Stradivarius: el viernes 28 de noviembre en tiendas físicas, aunque es probable que los descuentos estén disponibles desde el jueves 27 en la app y en la web.

Pull&Bear: el jueves 27 de noviembre, a las 19:00 horas en la app de la marca y a las 20:00 horas en su web. En tiendas físicas, el viernes 29 de noviembre.

Bershka: el jueves 27 de noviembre a las 19:00 horas en la app de la marca y a las 20:00 horas en su web. El viernes 28 de noviembre en tiendas físicas.

Massimo Dutti: el jueves 27 de noviembre en app y página web y el viernes 28 de noviembre ya en las tiendas físicas.

Cuándo empieza el Black Friday 2025 en Mango

Por lo que respecta a Mango, comienza sus rebajas antes que Inditex. En concreto, el miércoles 26, tanto en su app, como en su página web y sus tiendas físicas. Las rebajas se prolongarán durante todo el fin de semana y dan el relevo al Cyber Monday.

Cuándo empieza el Black Friday 2025 en Parfois

Parfois es otra de las marcas de moda y accesorios que se suman a la campaña del Black Friday. En su página web, adelantan que tendrán descuentos de hasta el 50% que arrancarán el jueves 27 de noviembre y se extenderán durante todo el fin de semana.