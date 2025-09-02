Chloe Malle será la sucesora de Anna Wintour en Vogue

Anna Wintour, una de las figura más influyente del mundo de la moda, dejaba la dirección de Vogue Estados Unidos tras casi casi cuatro décadas al frente. Una vacante para la que han sido muchos los nombres postulados y que finalmente parece haber recaído en Chloe Malle, una periodista de 39 años que ya trabajaba en Vogue.

Anna Wintour anunciaba hoy el nombramiento de Chloe Malle como la nueva Jefa de Contenido Editorial de Vogue Estados Unidos. «La moda es el arte de aceptar el cambio, pero algunos cambios nos toman más en serio que otros. Cuando llegó el momento de contratar a alguien para editar Vogue USA, lo que me permitió centrar mi atención en el crecimiento multifacético de Vogue a través de su público global, publicaciones y eventos como la Gala del Met y Vogue World, supe que tenía una oportunidad para acertar", explica la propia Wintour en el anuncio oficial. "Me complace anunciar que Chloe Malle será la próxima Jefa de Contenido Editorial de nuestra revista, liderando la revista estadounidense y guiando su cobertura digital».

Hija de la actriz Candice Bergen y del director de cine francés Louis Malle, Chloe nació en Nueva York y se graduó de la Universidad de Brown, donde estudió literatura y artes narrativas. Su madre fue icono de estilo en los años setenta y ochenta, además de estrella de Hollywood con películas que marcaron época. Su padre fue uno de los grandes renovadores del cine francés, pero la carrera de Malle tomó otros caminos también ligados al mundo cultural. Tras pasar por varias cabeceras como The New York Observer, Architectural Digest, Marie Claire, The New York Times, Town & Country o The Wall Street Journal, en 2011 llegó a Vogue, donde ha desempeñado roles como editora de redes sociales, editora de Vogue.com y coanfitriona del podcast de la revista, 'The Run-Through with Vogue'. Su experiencia en Vogue.com la posiciona con grandes capacidades para afrontar el panorama digital, atrayendo a nuevas audiencias sin alienar a los lectores tradicionales de Vogue.

Chloe Malle asume ahora el rol de jefa de contenido editorial de Vogue Estados Unidos, ocupándose de las responsabilidades operativas que antes recaían directamente en Wintour. A sus 74 años, Anna continúa como directora editorial global de Vogue y jefa de contenido de Condé Nast.

El legado de Wintour

Desde 1988, Wintour defendió su puesto, convirtiéndose en un gran referente en el sector. Sus portadas eran un triunfo asegurado, al igual que su esperado número de septiembre, un gran éxito en ventas. La editora hacía looks imposibles que destacaban por su gran ingenio y sin duda pasarán a la historia, con rostros tan populares y alejados de la moda como Hillary Clinton o Michelle Obama, grandes personajes de Hollywood e incluso influencers como Kim Kardashian.

En 1992, fue Richard Gere quien protagonizaba la portada, convirtiéndose en el primero de los ocho hombres que han ocupado este lugar, entre otros Harry Styles.