Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 21 de noviembre
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y nieve a varias zonas del país

Black Friday 2025: Cuándo es, qué marcas lo hacen, qué descuentos habrá y otras claves a tener en cuenta

Se celebra el último viernes de noviembre, tras la celebración de Acción de Gracias, por lo que el próximo día 28 de este mes las principales marcas de moda, belleza, tecnología y otros sectores sacarán sus mejores descuentos con los que incentivar las compras previas a la Navidad

¿Qué tienda de moda es realmente la más barata?

El Black Friday se ha convertido en una de las jornadas de descuentos más esperadas
El Black Friday se ha convertido en una de las jornadas de descuentos más esperadas Álvaro carmona
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Black Friday parece haberse instalado en las dinámicas de compras de España y son muchos los que tienen la vista puesta en la afamada jornada de descuentos con el objetivo de ahorrar y adquirir esos productos que necesitan o desean a un precio ... más atractivo. Este evento de raíces estadounidenses, se ha convertido en una fecha señalada en el calendario, que se celebra tradicionalmente el último viernes de noviembre, después de la festividad de Acción de Gracias , por lo que este 2025 las grandes marcas, tanto españolas como extranjeras, se preparan para anunciar sus mejores descuentos el próximo día 28 de noviembre.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app