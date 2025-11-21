Black Friday 2025: Cuándo es, qué marcas lo hacen, qué descuentos habrá y otras claves a tener en cuenta

El Black Friday parece haberse instalado en las dinámicas de compras de España y son muchos los que tienen la vista puesta en la afamada jornada de descuentos con el objetivo de ahorrar y adquirir esos productos que necesitan o desean a un precio ... más atractivo. Este evento de raíces estadounidenses, se ha convertido en una fecha señalada en el calendario, que se celebra tradicionalmente el último viernes de noviembre, después de la festividad de Acción de Gracias , por lo que este 2025 las grandes marcas, tanto españolas como extranjeras, se preparan para anunciar sus mejores descuentos el próximo día 28 de noviembre.

A pesar de que el Black Friday en sus inicios únicamente duraba una jornada, desde hace varios años los descuentos se prolongan en el tiempo durante varios días y este año no parece ser una excepción; por lo que se espera que las ofertas, en muchos casos, se mantengan hasta principios de diciembre.

¿Cuándo es el Black Friday?

La fecha oficial a marcar en el calendario es el viernes 28 de noviembre. Es el día en el que oficialmente se celebra el Black Friday, la jornada de descuentos más importante del año a nivel mundial. Aunque, teniendo en cuenta ediciones anteriores y las promociones que muchas marcas han empezado a comunicar, los descuentos se iniciarán días antes y se prolongarán durante semanas.

Según un estudio realizado por la compañía Emma - The Sleep Company, especializada en descanso, si bien el 59% de los españoles planifica sus compras de cara al Black Friday, más de la mitad (55%) no establece un límite de presupuesto, lo que conduce generalmente a compras innecesarias (el 42% de los consumidores se arrepiente de las compras del Black Friday, siendo la electrónica la compra más lamentada). Se prevé que el 87% de las compras se realizarán de forma online. Entre quienes comprarán cosas para su casa, lo más deseado son: moda, tecnología y electrodomésticos, seguido por colchones (elegidos por el 49% de los encuestados) y, por último, los artículos de decoración.

Foto de archivo Black Friday ABC

De Amazon a Zara y El Corte Inglés: los más buscados

Amazon se convierte en una de las plataformas más utilizada para las compras del Black Friday, principalmente en todo lo que a tecnología se refiere. En esta edición, se prevén artículos con más del 50% de descuento, además de sus ya famosas 'ofertas flash' que tan solo duran 24 horas.

El Grupo Inditex, con Zara a la cabeza es otro de los más esperados. Si el grupo mantiene la línea de ediciones anteriores, en este Black Friday 2025 las tiendas del gigante de moda proporcionarán descuentos de hasta el 40% en artículos seleccionados tanto en web como tiendas físicas, aunque eso sí, únicamente durante la jornada del 28 de noviembre. Mismo patrón a aplicar en el resto de tiendas del grupo como Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Lefties, Bershka o Zara Home.

En Mango las promociones se suelen adelantar unos días y finalizan el domingo, en este caso con descuentos del 30% en toda la colección.

En el caso de H&M, los descuentos también se anticipan unos días principalmente para los suscritos a su programa de afiliación, H&M Members, con rebajas del 20% e incluso descuentos adicionales.

El grupo Cortefiel, con marcas como Women'Secret, Slow Love, OOTO, Pedro del Hierro o Springfield, entre otras, mantiene estos días un PRE-BLACK FRIDAY con descuentos que van desde el 30 al 50% en casi toda su colección.

El Corte Inglés suele arrancar con sus descuentos el jueves por la noche y los extiende durante todo el fin de semana, por lo que se prevé que las ofertas se mantengan entre el viernes 28 y el domingo 30 de noviembre.

Más descuentos de Black Friday 2025

Son muchas las marcas que estos días ya promocionan sus descuentos con el fin de incentivar sus ventas. Moda, belleza, joyería, tecnología y muchos más. Aquí un pequeño recopilatorio de algunos de los descuentos del Black Friday 2025 más interesantes:

HOFF: La marca de calzado cuenta desde hace días con descuentos de hasta el 30% en modelos seleccionados. La firma, inauguraba hace unas semanas una nueva flagship store en la madrileña calle Velázquez, 37 en la que une moda, arte y arquitectura

Blue Banana: la firma española de moda outdoor con espíritu viajero y aventurero, contará con descuentos y otras sorpresas hasta el 1 de diciembre en todo su catálogo de prendas con un descuento del 30%. Además, habrá calcetines de regalo en compras de +25€ (web, tiendas y El Corte Inglés) y un sorteo diario de un premio relacionado con la aventura que se anunciará cada día a las 20h con el premio de las compras de las siguientes 24hs y ganador del día anterior.

Scalpers: la marca de la calavera se sumará a la acción con varias jornadas de promociones previas y posteriores al "viernes negro". Tanto en su web como en tiendas físicas, sus colecciones podrán comprarse con entre el 30 y el 50% de descuento. Además, como en años anteriores, prometen sorprender a sus clientes con alguna sorpresa adicional.

Singularu: La firma de joyas valenciana ya ofrece descuentos con motivo del Black Friday en su caso de hasta un 50% de descuento en una selección de productos. Sus ofertas estarán disponibles hasta el 30 de noviembre y el 1 de diciembre celebrarán el Cyber Monday con nuevas promociones exclusivas.

Amarras: la marca de moda adelanta su promoción más esperada del año con un descuento desde el 20% en toda su web, disponible del 15 al 30 de noviembre, para disfrutar de la experiencia de comprar sin prisas y con inspiración.

Hispanitas: La firma de calzado alicantina inicia sus descuentos anticipados para clientes Affinity del 24 al 26 de noviembre, después lo ampliará al público general y contará con descuentos de hasta el 20% en temporada y 50% en su sección outlet.

Pandora: La marca de joyería famosa por sus charms aplicará descuentos del 20% en una selección de piezas.

Voucler: la firma española especializada en home wellness, celebra el Black Friday con un 20% de descuento en toda su web del 27 al 30 de noviembre. Una ocasión perfecta para renovar los básicos del hogar y disfrutar de sus colecciones de descanso y bienestar.

fun&basics: La marca aplicará un 30% de descuento en su web, desde el 27 de noviembre hasta el 1 de diciembre (ambos incluidos) para comprar prendas como sus bolsos, pañuelos, carteras y otros complementos.

miMao: La marca de calzado 'made in Spain' se adelantaba al Black Friday aplicando entre el 20 y el 50% de descuento en gran parte de su colección tanto en web como en tienda física.

Hanley: el próximo viernes 28 de noviembre la firma gallega de gafas se suma a los descuentos del Black Friday con toda su web al –20%. Una oportunidad para preparar los primeros regalos de Navidad o para hacerte con ese modelo que tenías fichado desde hace semanas.

Saye: La marca de zapatillas ya disponible en su página web y hasta el lunes 1 de diciembre de descuentos de hasta el 40% en esta selección de artículos.

Mercules: Las rebajas para suscritos a su newsletter comienzan el domingo 23 de noviembre, pero a partir del lunes 24 estarán disponibles para todo el mundo en web y tiendas físicas. Durarán toda la semana. Los descuentos serán de hasta el 20% en sus bolsos con colores de temporada (lavande, stormy, blush..).

Mauska: La firma 'made in Spain' de bolsos cuenta estos días con una promoción especial que durará hasta el 31 de noviembre y por la que podrán comprarse todos sus artículos con un 15% de descuento.

Nícoli: desde el día 20 de noviembre cuentan con un 20% de descuento en artículos seleccionados.