Suscribete a
ABC Premium

Álvaro Lucas Santos (Baro Lucas), ganador de la pasarela MBFWMadrid: «Me encantaría vestir a la Reina Letizia»

El joven diseñador se ha alzado con el Premio L'Oreal a la mejor colección en la edición 40º aniversario de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Así fue el desfile de Baro Lucas en la pasarela madrileña

Álvaro Lucas Santos, director creativo de Baro Lucas
Álvaro Lucas Santos, director creativo de Baro Lucas D.R.
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde sus inicios, Álvaro Lucas Santos (Tordesillas, Valladolid, 1993) director creativo de Baro Lucas ha trabajado con el firme compromiso de reducir el impacto ambiental asociado a la industria de la moda. Su firma es fiel defensora del 'slow fashion', la circularidad ... y el respeto por el planeta y en consecuencia, sus producciones se realizan en pequeñas series y bajo pedido, lo que permite optimizar los recursos disponibles y minimizar los residuos. Con estos principios, la marca apuesta además por proveedores locales y materias primas de origen nacional, reduciendo así la huella de carbono derivada del transporte.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor María I. Ortiz

Responsable de Summum y Moda en ABC. Periodista, especializada en lujo y estilo de vida. Más de catorce años de experiencia en medios y empresas de primer nivel avalan mi bagaje en comunicación.

María I. Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app