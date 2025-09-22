Álvaro Lucas Santos (Baro Lucas), ganador de la pasarela MBFWMadrid: «Me encantaría vestir a la Reina Letizia»

Desde sus inicios, Álvaro Lucas Santos (Tordesillas, Valladolid, 1993) director creativo de Baro Lucas ha trabajado con el firme compromiso de reducir el impacto ambiental asociado a la industria de la moda. Su firma es fiel defensora del 'slow fashion', la circularidad ... y el respeto por el planeta y en consecuencia, sus producciones se realizan en pequeñas series y bajo pedido, lo que permite optimizar los recursos disponibles y minimizar los residuos. Con estos principios, la marca apuesta además por proveedores locales y materias primas de origen nacional, reduciendo así la huella de carbono derivada del transporte.

Baro Lucas, se alzaba este sábado con el Premio L´Oreal a la mejor colección de la edición 40º aniversario de MBFWMadrid, que llegaba a su fin este domingo con el desfile de nuevos talentos. Una pasarela en la que el vallisoletano participa por segunda vez, -su debut fue en febrero de 2025-, y por la que sin duda ha pasado por todo lo alto. La colección que presentaba aquí rendía homenaje al tiempo, bajo el nombre de 'Tempus Fugit', Álvaro daba forma a una colección tanto para hombre como para mujer que es «una oda a la liberta estética, al juego entre colores y tejidos, a la aparente simplicidad y a las cosas hechas en casa«, explica el propio diseñador a ABC Estilo. En su propuesta destacan los abrigos y trajes sastre, ahora renovados con bermudas, pantalones abombachados y tipo enaguas; los vestidos longilíneos o abullonados y los caftanes ultra largos, uno de los favoritos del creativo. Con el galardón ya en la estantería, en ABC Estilo nos sentamos a hablar con Álvaro Lucas Santos (Baro Lucas) sobre sueños, industria y nuevas metas.

En primer lugar, enhorabuena por el premio, ¿que ha significado para usted?

Muchas gracias. Para mí este premio ha sido la demostración de que el trabajo duro y el esfuerzo diario de verdad tiene su recompensa. Estoy feliz y enormemente agradecido a todo el mundo que lo hace posible y por supuesto a L'Oréal y su equipo que han sido encantadores.

Álvaro Lucas Santos recogiendo el galardón en la pasarela; y el creativo en su taller D.R.

¿Es algo con lo que soñaba de niño?

Siempre supe que quería dedicarme a esto, desde que era un niño y me perdí por accidente en una fábrica de telas, así que este premio ha sido algo que he deseado prácticamente toda mi vida.

Un suelo cumplido por tanto...

Así es, desde pequeño ya soñaba con hacer grandes desfiles en MBFWMadrid y por supuesto también con ganar el premio L'Oréal Paris a mejor colección.

Esta es su segunda edición en la pasarela, todo el mundo habla de la evolución de MBFWMadrid, ¿cómo ha vivido usted la pasarela?

Para mí es un placer poder presentar mis colecciones aquí. El trabajo que hace la organización con todo el equipo que hay trabajando detrás de esto es brutal. Nos lo ponen muy fácil y todo está perfectamente organizado para que salga a la perfección.

Como parte implicada, ¿cómo ve el panorama de la moda española?

Claramente tanto la pasarela como la moda española está teniendo una evolución bastante importante. Creo que estamos todos en el buen camino para que Madrid adquiera cada vez más su más que merecido hueco a nivel internacional.

¿Qué puede contarme de esta nueva colección?

Esta nueva colección es una oda a la libertad estética. Queremos transmitir el recuerdo de ese verano perfecto, los días de despreocupada juventud en los que simplemente disfrutas de las cosas sencillas y el tiempo libre. La paleta de colores está inspirada en un verano mediterráneo y los tejidos más destacados son de origen natural como el lino, el algodón y la seda.

¿Cuáles han sido sus favoritos?

Creo que el caftán azul en dos tonalidades, ya que es una reinterpretacion de un caftán tradicional pero que permite marcar la figura y un mono azul que refleja perfectamente el ADN de la firma llamando la atención desde una aparente simplicidad.

Desfile de Baro Lucas durante la MBFWMadrid Gtres

¿Cómo definiría su moda?

El lema de la firma es «el lujo en la sencillez» vestimos a mujeres y hombres que saben cómo llamar la atención en el mejor de los sentidos, sin adornos innecesarios y desde una elegancia natural.

¿Cómo vive el proceso creativo?

Podríamos decir que es un caos organizado. Siempre suceden muchas cosas a la vez y tengo miles de ideas, pero intentamos trabajar y adaptarnos siempre a una cronología para poder llegar a tiempo a todo.

¿Cuál es la parte más importante?

Para mí es la ejecución, el patronaje y la confección de las prendas. Al estar implicado activamente en estas partes para mí es fundamental, ahí es cuando ves si tus diseños funcionan, no siempre las cosas son como las habías imaginado y ahí es donde tienes que ingeniártelas para hacer que funcione, es un reto y es muy gratificante cuando finalmente obtienes el resultado que deseabas.

¿Cree que ha cambiado la forma en que vestimos en los últimos tiempos?

Por supuesto que ha cambiado. La vida ha cogido un ritmo frenético, y la moda lo refleja, las personas necesitan prendas versátiles, que se ajusten a su día a día pero a la vez nadie quiere renunciar a verse bien en cualquier momento del día.

¿A quién le gustaría ver con sus diseños?

Me encantaría ver vestida de Baro Lucas a la Reina Letizia, ya que siempre va impecable y es una gran defensora de la moda española.

¿Dónde ve a Baro Lucas en 10 años?

Me encantaría seguir creciendo, llegar cada vez a más gente y a más lugares.