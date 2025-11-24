Suscribete a
De Balenciaga a Chanel, Dior o Gucci: así es como los desfiles de moda se convirtieron en arte

El Vitra Design Museum (Alemania) presenta «Catwalk: The Art of the Fashion Show», una gran exposición dedicada al fenómeno de las pasarelas

El marrón chocolate es el nuevo negro: así se lleva el color del moda del otoño

Desfile de Chanel
Desfile de Chanel Catwalk
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Apenas duran quince minutos, pero sus imágenes dan la vuelta al mundo: los desfiles de moda son espectáculos mediáticos, rituales sociales y manifestaciones culturales, todo a la vez. Lo que comenzó como una presentación íntima en los salones parisinos allá por ... el 1900, se ha convertido en un evento global en el que la arquitectura, la escenografía, la coreografía, la iluminación, el sonido y el atrezo se fusionan en un espacio narrativo de múltiples capas. Queda claro que los desfiles de moda siempre reflejan los ideales corporales y los cambios sociales, lo que suscita preguntas sobre los motivos que los impulsan. ¿Qué mitos, valores y sueños se negocian? ¿Qué historias se cuentan y qué estructuras de poder se representan?¿Qué revela un desfile de moda sobre la colección que se exhibe y sobre la época en la que se creó?

