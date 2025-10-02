Los aburridos trajes de chaqueta de la reina Matilde de Bélgica y Tania Llasera frente al vestido marrón de Jennifer Lawrence

Que sí, ya sé que el marrón es el color del año, según Pantone; también es el rey de esta temporada otoño-invierno 2025, tal y como muestran las pasarelas, con hasta 1.199 looks en ese tono, vía tagwalk. Me dicen en las ... newsletters de moda que es muy favorecedor y los teóricos lo asocian con la tierra. Pero hay que reconocer que vestir un día tras otro en sintonía tonal con la Pachamama es muy aburrido, oscuro y caro, porque las prendas tienen que ser de muy buena calidad para que molen, tipo cazadora de cuero o vestido de punto de seda.

Será el color de moda, pero entre las celebrities brilla por su ausencia. Bueno, esta semana hemos visto una excepción a esta regla: Jennifer Lawrence ha vestido un diseño marrón asimétrico para recoger el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián. El modelo ha sido calificado como transgresor y a mi me parece inspirador. Lo firma Phoebe Philo, icónica diseñadora de moda que triunfó con sus creaciones al frente de Céline (del 2008 al 2018) y de Chloé (del 2001 al 2006).

Vestido de la firma Phoebe Philo y Jennifer Lawrence con el mismo diseño al recoger el Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián Phoebe Philo | Gtres

El vestido de Lawrence pertenece a Phoebe Philo, su firma homónima de reciente creación, donde el color marrón campa a sus anchas y brilla de una forma extraordinaria. Si entran en la web a echar un vistazo verán que, con presupuesto, vestir prendas de la citada etiqueta de moda y de este color es genial y estiloso.

Pero como la mayoría no podemos acceder a estos diseños, por una cuestión de presupuesto, propongo dar algo de color a nuestros outfits. La idea me la dan la reina Matilde de Bélgica y Tania Llasera con sus aburridos trajes azul cobalto.

Las opciones de colores para dar un subidón al outfit están entrando, pero a cuentagotas. El rosa se mezcla con camel en Miu Miu y el azul cobalto con zapatos negros en Saint Laurent. Para la siguiente temporada, Demna, en su reciente estreno como director creativo de Gucci muestra un abrigo de pelo en este azul eléctrico.

Chaqueta de cachemir de Zara, pantalón de Mango, look de la nueva colección de primavera-verano 2026 de Gucci creado por Demna y Bella Hadid con un vestido de encaje de otoño-invierno 2025 de Saint Laurent Zara, Mango y Tagwalk

A la soberana de Bélgica y a la presentadora les recomiendo que añadan a sus trajes un top y un par de zapatos de tacón o botas en color marrón.

En cambio, para las que no sepan cómo salir del bucle marrón 24/7, les propongo que hagan la mezcla, pero al contrario: una prenda en azul cobalto. La chaqueta de cachemir de Zara es una opción estilosa y de calidad. Mango, por su parte, exhibe un pantalón con caída con un polo de punto y mocasines de aire retro. Ya ven que no es imposible. ¡El subidón de color está servido!