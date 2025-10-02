Suscribete a
Los aburridos trajes de chaqueta de la reina Matilde de Bélgica y Tania Llasera frente al vestido marrón de Jennifer Lawrence

Inmersos en una oleada de prendas y accesorios marrones, me dispongo a proponer un subidón de color en azul cobalto

Inés Table

Inés Table

Que sí, ya sé que el marrón es el color del año, según Pantone; también es el rey de esta temporada otoño-invierno 2025, tal y como muestran las pasarelas, con hasta 1.199 looks en ese tono, vía tagwalk. Me dicen en las ... newsletters de moda que es muy favorecedor y los teóricos lo asocian con la tierra. Pero hay que reconocer que vestir un día tras otro en sintonía tonal con la Pachamama es muy aburrido, oscuro y caro, porque las prendas tienen que ser de muy buena calidad para que molen, tipo cazadora de cuero o vestido de punto de seda.

Sobre el autor Inés Table

Toda la vida informando en las pasarelas de Milán, París, Nueva York o Madrid, examinando las últimas colecciones de moda, entrevistando a diseñadores, modelos y celebrities; cruzando de la pasarela a la calle para contar lo que se lleva, se llevará y lo que toca descartar. Lo comparto ahora dando Puntadas con hilo en esta columna semanal, de carácter muy Inés Table y ecléctica, como la política.

Inés Table

