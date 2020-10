Carrusel final de la firma Palmas, ganadora del premio a la Mejor Colección

Ifema_Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida Paz Vega, madrina de la pasarela canaria La actriz tuvo un paso fugaz por Moda Cálida, pero pudo contemplar al ganador de la mejor colección Palmas, que compartió premio con Aurelia Gil. El premio a la mejor colección sostenible fue para All That She Loves