Lo que podemos esperar del vestido de Cristina Pedroche para las campanadas La presentadora de Atresmedia ha roto su idilio con Pronovias y este año ha apostado por otra firma catalana, Tot-hom

ABC

Actualizado: 31/12/2018 16:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya es tradición: tomas las uvas, felicitas el año a la familia y te pones a debatir sobre si el vestido de Cristina Pedroche sí o el vestido de Cristina Pedroche no. La presentadora de Atresmedia ha conseguido que su look de Nochevieja sea lo más comentado en la última y primera noche del año. Y este año no será diferente. Y ojo, porque esta vez habrá dos vestidos: uno para las campanadas peninsulares y otro para las canarias.

La madrileña, que estará un año más acompañada por Alberto Chicote -y una hora más tarde por Brays Efe para celebrar la entrada del año en el archipiélago-, ya ha empezado a dejar pistas de su look para este año, que ya avisó será «muy diferente» a los de años anteriores.

Tras un vestido negro de transparencias de Charo Ruiz en sus primeras campanadas en La Sexta, Pedroche dio el salto a Antena 3 de la mano de Pronovias. Fue la casa de novias catalana la encargada de diseñar su primer vestido de cristales y transparencias blanco, el segundo negro con falda de tul y escote corazón y el del año pasado, un mono de encaje blanco y... sí, lo han adivinado, transparencias. Este año, rompe su idilio con la firma por otra también afincada en Cataluña, Tot-hom, liderada por Marta Rota.

Marta Rota, diseñadora de Tot-hom - GTRES

Tot-hom es una de las firmas de cabecera de Isabel Preysler y, según la diseñadora, sueña con colgar en el armario de la Reina Letizia. Según ha confesado Rota para «Vanity Fair», el de Pedroche será «un vestidazo, con moda, clase y elegancia», en el que los complementos estarán bien presentes.

Melissa Jiménez, vestida de Tot-hom - GTRES

Así las cosas, ¿qué podemos esperar? Sabemos que Tot-hom tiene entre sus materias primas las plumas, los brillos, el tul, las transparencias o las lentejuelas, pero que no suelen arriesgar tanto en sus diseños como lo ha hecho Pedroche en la noche más especial del año para ella, en la que siempre colabora junto a su estilista, Josie.

Juncal Rivero, de Tot-hom - GTRES

La firma la dirigen con mano firme Marta Rota y sus hijas, que tan pronto crean vestidos de novia como de alta costura o prêt-à-porter. Y, aunque en ella han confiado rostros tan conocidos como Melissa Jimenez o Juncal Rivero, es una desconocida en redes sociales, donde apenas cuenta con mil seguidores en Twitter. Está claro que su trabajo con Cristina Pedroche esta noche pondrá Tot-hom a la vista de muchos que hasta ahora ignoraban su existencia.