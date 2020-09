Palomo Spain: «Nunca he tenido complejo por ser de pueblo» El diseñador y modisto, a lomos de su marca Palomo Spain, ha conquistado a público y crítica más allá de las fronteras españolas

María Luísa Funes SEGUIR Actualizado: 14/09/2020 01:01h

Empático y polifacético, Alejandro Gómez Palomo (Posadas, Córdoba, 1992) no es un creador de moda al uso. Natural, bromista, expresivo, sin ínfulas ni doble faz, es poco amigo de andarse por las ramas. Generoso y optimista, se preocupa por los demás y está orgulloso de haberse convertido en fuente de inspiración para muchos que buscaban un referente. Todo esto nos ha contado durante la semana de la moda de Madrid.

—¿De dónde viene su precoz interés por la moda?

—Cuando mi madre se iba a trabajar, me dejaba a cargo de mi vecina, que era modista. Sus hijas jugaban con sus muñecas Barbies y al final yo también me unía al grupo. Ideaba vestidos para muñecas y princesas. La vecina me decía: «Tú vas a ser diseñador de moda». Más tarde recuerdo las explicaciones de mi padre sobre el último desfile de Yves Saint Laurent cuando lo vimos en el telediario.

—¿En qué ciudad encuentra más inspiración?

—En Londres. Cuando estuve allí una temporada trabajando acabé harto, pero ahora lo echo de menos. En Londres hay de todo y los jóvenes no temen salir a la calle interpretándose. Hasta al que no le gusta vestirse se le nota algo distinto. Es una ciudad que me inspira y estoy deseando volver.

—¿Cómo surgió su proyecto de colecciones de gafas para MO?

—Me encantan las gafas desde siempre y quería tener mi propia colección. Esta colección es la primera con ellos, pero no será la última; creo que me voy a quedar con Multiópticas por un tiempo. Se venderá en MO y también en mi tienda online (www.palomospain.com).

—¿Qué es lo que más vende en su web?

—El Covid-19 ha acelerado aún más el proceso natural de venta por internet. Cuando ves que tienes pedidos desde Egipto, Brasil o Australia, sientes una gran satisfacción. Y las camisas son la estrella de la colección, tanto para ellos como para ellas.

—¿Cuales serán sus siguientes pasos?

—Soy muy polifacético y lo mismo diseño que aparezco en un programa de la tele. Pero ahora mismo me estoy centrando en nuestros clientes, esos que reciben las cajas con nuestras prendas en casa.

—¿Qué quiere ser cuando «sea mayor»?

—Quiero seguir siendo diseñador de moda e imagen de mi propia marca. Me gustaría tener mi propio archivo de prendas y desarrollar colecciones que reinterpreten el pasado. También querría hacer feliz a la gente. A menudo me encuentro con personas que agradecen que sea su fuente de inspiración y que me convierten en un referente personal con el que encajan y se sienten cómodos.

—¿Qué es lo que le hace más feliz?

—Divertirme con mis amigos: formar un corrillo, beber y reírnos escuchando flamenco. Conocer a gente nueva y viajar. Y por supuesto, estar con mi familia.

—¿Cual es su sueño?

—Vivir en una casa preciosa y disfrutar allí de la compañía de mi equipo sin limitaciones. Poder vivir todos de los ingresos que genere nuestra creatividad y saborear cada momento, desde la creación de prendas a los fittings. Quiero vivir de Palomo, que es mi vida entera, que soy yo mismo. Mi marca es un brazo mío convertido en ropa.

—¿Le gustaría ser el alcalde de Posadas en un futuro? A estas alturas merece al menos una calle...

—Curiosamente, me he pasado la vida en el Ayuntamiento de mi pueblo porque mi madre fue muchos años la teniente alcalde. He llevado a Posadas a personas tan singulares como Almodóvar o Rosalía. En mi tierra me quieren porque no he tenido complejo por ser de pueblo y he ido presumiendo de ser de Posadas allá por donde he ido.