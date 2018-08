La mentira de North que ha inspirado a su padre Kanye West para las nuevas Adidas

North West, la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, a sus 5 años es toda una influencer, no es para menos, ya que la pequeña tiene los mejores complementos y vestuarios de las firmas más famosas en su armario, esto le permite ir perfecta en cada ocasión.

Pero además de su gran armario el gusto de North por la moda no tiene límites, este verano acudió a un campamento de diseño donde pudo ampliar sus conocimientos sobre el mundo de la confección, algo que comparte con su madre.

A su corta edad, es ella misma quien decide que ponerse en la mayoría de las ocasiones y entra en disputa con su madre si no se lo permite. Fue en una de esas discusiones cuando Kanye tuvo laidea perfecta para su nuevo diseño de AdidasYeezy.

Kanye se encontraba hablando con su mujer cuando una mentira piadosa que escuchó decir a Kim Kardashian a su hija para conseguir que se pusiera sus Yeezy ha sido la musa del cantante. Así lo compartió la mediana de las Kardashian por su cuenta de Twitter: «Dato curioso: estaba sobornando a North para que se pusiera sus Adidas Yeezy Boost 350, diciéndole que brillaban en la oscuridad. Sin embargo, ella me hizo apagar la luz para comprobarlo. Me pilló mintiendo, pero Kanye estaba hablando por el manos libres y dijo: 'No os preocupéis, las haré'»

Fun Fact- I was bribing North to wear her butter 350’s by saying they glow in the dark. However, she made me turn off the lights to test it. She caught me lying but Kanye was on speaker phone & said don’t worry I will make them 😂 https://t.co/rvgQejsaHH