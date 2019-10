Meghan Markle le copia la falda roja de cuero a la Reina Letizia Tan solo un día después de que Doña Letizia utilizase la prenda en Seúl, la mujer del Príncipe Harry ha optado por la misma

Meghan Markle ha vuelto a acaparar todas las miradas en el evento al que ha acudido esta mañana: una mesa redonda sobre igualdad de género con The Queen's Commonwealth Trust (QCT) y One Young World. Aunque en esta ocasión no ha sido por reaparecer antes los medios de comunicación después de confesar las dificultades que está atravesando como royal y de emprender una guerra contra la prensa sensacionalista, sino por su «look».

Para el acto, al que acudió acompañada del Príncipe Harry, Meghan Markle ha optado por una prenda que se convertía en noticia hace unas horas. Se trata de la falda de cuero roja que llevaba la Reina Letizia este jueves, en su último día en Seúl. La mujer del Príncipe Harry ha optado por la misma de silueta lápiz tan solo un día después que la Reina Letizia. Curiosa coincidencia.

Cierto es que Meghan Markle ha optado por combinarla con un jersey en tono rojo oscuro y zapatos a juego, y no con una blusa blanca como la Reina Letizia –que le aportó un estilo «working»–. Se trata de una prenda, hecha con piel de cordero, que pertenece a la firma Hugo Boss y cuyo precio ronda los 400 euros. En la página de la marca se puede encontrar también en color negro y marrón.