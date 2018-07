La maleta de Paula Echevarría en sus vacaciones de verano Todos los modelitos que la actriz ha mostrado durante sus vacaciones y dónde se pueden encontrar

Paula Echevarría está disfrutando dedías de descanso junto a su hija Daniella, después de un año lleno de trabajo para la actriz, que acabó hace poco tiempo con la grabación de «Los Nuestros 2». Pese a que la «it girl» con cada publicación o comentario levanta una oleada de críticas, eso no le impide disfrutar del verano.

Con cada imagen que comparte en las redes sociales demuestra su estilo y lo cargada de modelitos que lleva la maleta. Desde bikinis hasta prendas de noche, Paula Echevarría muestra cada conjunto en sus redes.

En la imagen la actriz aparece con un bikini de la marca «Etam», cuyo precio total por el conjunto es de 26.98 €, porque el conjunto está rebajado. Aunque no es el único que Paula Echevarría ha lucido de esta marca, de la que es imagen, y al estar en rebajas es muy fácil poder encontrar alguno por menos de 30€ que sea igual al de la «it girl».

Para las noches la actriz decide apostar por el animal print. Con este «look» salió con su pareja el futbolista Miguel Torres. El vestido largo con estampado animal de la marca «Shahida Parides» tiene un coste de unos 500€. La actriz lo acabó de combinar con unos pendientes de aro y un bolso negro.

El siguiente estilismo estuvo cargado de polémica, pero no por el conjunto en si, sino por la aparición de su hija en la fotografía, en la que etiqueta a una marca de ropa infantil. Por ello, Echevarría podría haberse embolsado 3.500 euros. El conjunto que llevaba la actriz es de «Cool The Sack», un total look que combina a la perfección con el estilismo de su pequeña Daniella, que viste de la firma gallega infantil «Carmencitas».

No es la única vez que la intérprete se ha vestido de esta marca, también lo hizo para otra de sus noches de verano. En esta ocasión con un vestido de color coral y sin la presencia de su hija, la actriz lucía el moreno que ha cogido durante su estancia en Cádiz.

Otro de los estilismos seleccionados sería el vestido corto asimétrico de estampado tribal de la marca «Mioh», que la influencer habría escogido para irse con Daniella al concierto de las «Sweet California», grupo que apasiona a la niña como ha demostrado su madre en múltiples ocasiones. El modelo ha causado tanta sensación que ya está agotado.

Con un vestido de la marca «Fetiche Suances», la actriz se dejó fotografiar paseando por las playas de Cádiz. El modelo ya no está en la web, pero tiene una gran variedad, por lo que podemos encontrar algunos muy similares.

Un último vestido que ha causado sensación, es el que lució la actriz de la marca «Dolores promesas». De corte cruzado y con aberturas en la pierna, la actriz deslumbra a sus seguidores, que alabado la elección de la actriz. «No entiendo las criticas. A mi me gusta verte. Ver los sitios, tu ropa, los complementos. Es tu trabajo aunque parezca que estás de vacaciones y aunque es un bello trabajo debe ser estresante estar siempre perfecta porque digan lo que digan, estás siempre perfecta», con comentarios como este los fans de la actriz le mostraban su apoyo.