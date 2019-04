Instagram El modelito de Georgina Rodríguez con el que gafó a Cristiano Ronaldo La modelo no pasa desapercibida, aunque con el «look» que escogió para pasear por los campos de fútbol no es de extrañar.

Desde que comenzó su relación con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las mujeres más conocidas a nivel mundial. Su vida familiar, sus desventuras con la madre del astro portugués y sus «looks» son seguidos por millones de personas.

Que Ronaldo se haya ido del Real Madrid y se haya mudado a Turín con la familia al completo, no ha cambiado nada. La modelo no pasa desapercibida, aunque con el «look» que escogió para pasear por los campos de fútbol no es de extrañar.

El pasado miércoles, durante el partido de la Juventus contra Ajax, la modelo eligió un look de lo más llamativo para animar a su pareja desde las gradas. «Fino alla fine», escribió en su perfil de Istagram junto a una imagen en la que mostraba su estilisto. Una frase que significa «Hasta el final», lema del actual equipo de su pareja.

Una camiseta negra de Balenciaga, de la colección otoño/invierno 2018-2019, con una fotografía del grupo de música «Speed Hunters». Como complementos, la novia del futbolista llevó un pequeño bolso verde de mano de la firma Hermès y botas over the knee en negro, de Gianvito Rossi, valoradas en 1.320 euros.

Polémicas

Gerogina Rodríguez es sin duda una de las famosas que más críticas recibe puesto que siempre está en el punto de mira, ya sea por sus atrevidos «looks», su físico o su relación con el futbolista. Una simple foto publicada en Instagram puede ser la causante de una nueva polémica en torno a la modelo. Ha tenido que soportar todo tipo de comentarios, desde «La nueva rica desesperada por mostrarse» hasta «Qué mal viste...parece mentira que antes era dependienta de tienda», o «Está claro que tener mucho dinero no es sinónimo de tener estilo».

Y es que cada vez que la modelo aparece sube el pan y cualquiera de sus declaraciones es susceptible a la crítica masiva, igual que sus estilismos, cambios físicos o su relación y maternidad con el delantero. Pero para su propio beneficio, toda la polémica que le rodea ha servido para convertir a la aragonesa en una auténtica máquina de hacer dinero.