Instagram El lujoso compañero de cama de Georgina Rodríguez La pareja de Cristiano Ronaldo hace gala de su buen gusto por las grandes marcas de moda en su red social con un pijama de Louis Vuitton de 2.700 euros

ABC

Actualizado: 19/02/2019 11:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El sorprendente regalo de Cristiano a Georgina por San Valentín

Está claro que desde que comenzó su relación con Cristiano Ronaldo, el dinero no es una cosa de la que tenga que preocuparse. La vida de Georgina Rodríguez (25 años) cambió por completo, dejó de ser dependienta de una tienda lujosa a comprar en esos mismos establecimientos sin preocuparse del precio. Algo de lo que no le importa presumir, ya que la pareja del jugador no es precisamente una persona discreta a la que no le guste llamar la atención.

Le encantan las grandes casas de moda con las que suele contar para vestirse en su día a día, desde Gucci y Chanel hasta Versace. Un buen ejemplo de ello ha sido el conjunto con el que ha querido dar las buenas noches a sus seguidores de Instgaram, red social en la que cuenta con la nada desdeñable cifra de 9,3 millones de fieles. La modelo publicó una imagen con un lujoso pijama, minutos antes de meterse en la cama.

En ella, Rodríguez luce un conjunto de nada más y nada menos que de Louis Vuitton, cuyo precio del pijama asciende a 2.700 euros. Una cifra que pocos podrían gastar en un «look» para meterse en la cama. Se trata de un dos piezas en tonos marrones y estampado con el anagrama de la casa francesa y algunas ilustraciones de la modelo Grace Coddington.