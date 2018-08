Instagram El «look» más hortera de Georgina Rodríguez para pasear por Milán La pareja de Cristiano Ronaldo escoge un conjunto de Versace para caminar por Vía Montenapoleone, una de las calles más famosas de la ciudad

ABC

Desde que comenzó su relación con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las mujeres más conocidas a nivel mundial. Su vida familiar, sus desventuras con la madre del astro portugués y sus «looks» son seguidos por millones de personas.

Que Ronaldo se haya ido del Real Madrid y se haya mudado a Turín con la familia al completo, no ha cambiado nada. La modelo no pasa desapercibida ni en Milán, aunque con el «look» que escogió para pasear por la cuna de la moda no es de extrañar.

Rodríguez eligió para la ocasión un atuendo de lo más extravangante: una camisa y un pantalón con estampado de leopardo y el simbolismo propio de la marca. Para combinar, unas sandalias de plataforma en color negro. Un «look» en el que la elegancia no estaba muy presente, pese a que se trataba de un conjunto de Versace.

Cierto es que Georgina Rodríguez no suele encabezar las listas de las famosas mejor vestidas, más bien todo lo contrario. Suele optar por conjuntos demasiado ajustados y exuberantes que dejan poco a la imaginación.