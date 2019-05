Gloria Velázquez: «El protocolo ya no condiciona tanto la forma de vestir en ceremonias» La diseñadora murciana ultima el lanzamiento de su quinta colección de prendas de fiesta

Gloria Velázquez define a la mujer a la que se dirigen sus diseños como vitalista, discreta y siempre segura de sí misma. Unos atributos que también encontrarían acomodo a la hora de describir a esta diseñadora murciana de 46 años, que abandonó su trabajo en un bufete de abogados por su verdadera pasión; la moda. Su primera colección vio la luz en 2016 siguiendo la vocación de fabricación artesanal de cada una de sus piezas -un proceso que se lleva a cabo íntegramente en España-, y rescatando los valores tradicionales de los ateliers.

«Me inspiro en todo, soy muy observadora, me fijo en detalles de películas, libros, cuadros... Las telas me marcan bastante el camino. Tengo un don, una visión especial para las telas. Por supuesto hay que mucho trabajo detrás, pero tengo una facilidad innata».

Tienda de Gloria Velázquez - ABC

Gloria arrancó en la moda de la mano de los complementos para ceremonias, desde pamelas y tocados a cinturones y bolsos. Posteriormente fue incorporando vestidos que ahora comercializa en cuatro tiendas físicas (Madrid, Valencia, Murcia y Alicante) y por supuesto, también online. Desde que aterrizó en el sector ha observado una evolución constante en los estilismos tanto de bodas como comuniones. «El protocolo ya no condiciona tanto la forma de vestir. La moda es libre y versátil y cada vez hay más ceremonias en las que se busca romper con lo establecido». Por supuesto, siempre hay unas líneas rojas que no se deben traspasar. «El mayor error a la hora de ir a una boda es cargarse, perder el equilibrio porque en eso radica la belleza. Un vestido estampado te condiciona, si llevas una pamela llamativa con un cinturón recargado y unos zapatos arriesgados la gente no sabe dónde mirarte y se diluye el protagonismo».

Riqueza de patronajes

La diseñadora vaticina que el boom de las pamelas grandes y tocados exagerados que han imperado los últimos años comienza a acariciar su fin. «Cada vez hago cosas más pequeñitas, ahora estoy buscando un lado más sobrio. Se está trasladando la riqueza a los vestido y los patronajes y el complemento queda subordinado».

Respecto a la irrupción cada vez más frecuente de invitadas vestidas de negro, algo que el protocolo nunca ha permitido para este tipo de ceremonias, confiesa que hay excepciones. «Asistir a una boda de tarde con un traje negro y un complemento en color no me parece mal. Cada vez hay bodas más variopintas».

Gloria confiesa ser una ávida lectora de revistas de moda y actualidad y cuando le preguntan por las mujeres más elegantes no tiene duda. «De la realeza europea, me llama la atención Máxima de los Países Bajos. Me parece una mujer con una personalidad muy Gloria Velázquez. También me gusta Meghan Markle. Para mí sería un honor que las celebrities llevasen mi marca, pero la mayor satisfacción es que mis diseños les gusten a las mujeres reales que entran en la tienda, que no están retocadas por photoshop. Que ellas se vean bien y favorecidas y triunfen en sus celebraciones».