Así es el traje de Chanel Terrero en su actuación en Eurovisión

Chanel Terrero escogió un traje de Palomo Spain que rinde tributo a la cultura española para actuar en el décimo puesto en el festival de Eurovisión, que se lleva a cabo esta noche en Turín (Italia). El modelo se compone de un mono de 'lycra' negro que presenta varias aberturas estratégicas en las piernas, con la parte superior que se asemeja a un 'body, escote cuadrado y una fina capa de tul que lo cierra como si fuese una gargantilla.

La pieza queda rematada por una torera de grandes hombreras -que el diseñador cordobés ha creado como si fuera una chaqueta goyesca- repleta de tachuelas brillantes que con el reflejo de los focos del escenario, hacen que se vea resplandecientes. El estilismo lo firma Palomo Spain , quien ha diseñado prendas para otros artistas internacionales como Beyoncé y cuya ropa se caracteriza por ofrecer una visión altamente genuina de nuestra cultura.

Chanel lo ha lucido con garra en la 66º edición del Festival de Eurovisión en Turín , donde ya enseñó el look el pasado martes, en los ensayos. España figura entre las apuestas favoritas con ‘SloMo’ , el tema que ha interpretado Chanel Terrero, que parece tener muchas posibilidades de hacerse con el primer puesto según los sondeos, algo que no sucede desde hace 53 años, momento en el que nuestro país se llevó el galardón por segundo año consecutivo.

La artista de raíces cubanas y criada en Barcelona llevó a cabo una actuación que la mayoría de su seguidores califica de ‘apoteósica’ y que su trabajo le ha costado, pues no hay que olvidar todas las polémicas que se desataron en su día con su elección, donde muchos afirmaban que no había sido del todo transparente. Dejando a un lado la controversia, otro de los protagonistas estos últimos días ha sido su look, que también ha desatado todo tipo de comentarios.

Las tachuelas del traje son cristales de Swarovski cosidos a mano por todo el equipo del diseñador, e incluso su madre y su tía. Concretamente hay 50.000 en tonos blancos, rojos y negros que se unen creando diferentes formas sinuosas. Durante los últimos ensayos la cantante además ha añadido un abanico de plumas en sus bailes, que además de darle un toque todavía más español, destacan incluso más la prenda.

Muchos han criticado el 'outfit' defendiendo que la tauromaquia no es un elemento que deba representar nuestro imaginario colectivo, algo que Palomo se ha apresurado a aclarar, afirmando que con su creación quería mostrar elementos distintivos de nuestro país que resultasen familiares a las personas extranjeras. De hecho, ha explicado en más ocasiones que con los cristales bordados ha querido rendir su particular homenaje a las luces de la portada de la Feria de Sevilla.

Si se tiene en cuenta los otros conjuntos que ha lucido Terrero en los últimos días, todos tienen un elemento en común, resaltar la esencia española. Solo hay que ver su vestido inspirado en una bata de cola para la ceremonia de bienvenida con el que se convirtió en la clara protagonista.

La cantante ha iniciado su actuación con el pelo recogido en un moño y, en mitad de su actuación, se soltó la melena.