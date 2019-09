Cristina Pedroche consigue agotar un vestido en cuestión de horas La mujer de David Muñoz eligió para ir al cine un «look» básico compuesto por un vestido negro y una chaqueta militar con zapatillas blancas

No hay duda de que tanto para criticarla como para alabarla, lo que hace Cristina Pedroche importa. La mujer de David Muñoz tiene una gran repercusión y prueba de ello ha sido el curioso caso del vestido que lució esta semana para ir a ver la película «Padre no hay más que uno», de Santiago Segura, en el cine.

Un plan del que dio constancia en su cuenta de Instagram: «El cine sin palomitas no es cine, y yo sin que me las coma antes de entrar no sería yo». Junto a sus palabras, una imagen suya con el conjunto por el que optó para ir al cine. Se trataba de un vestido negro básico, en versión mini, de cuello abierto y cierre con cremallera vista; una chaqueta militar y unas zapatillas blancas.

No fueron pocos los seguidores que le preguntaron por la marca de la prenda. En tan solo unas horas, Cristina Pedroche consiguió agotar el vestido de viscosa de la firma alicantina Capriche, cuyo precio asciende a 39,90 euros. En estos momentos, tan solo queda la misma versión pero en color marrón, que puede adquirirse en su página web.

Una marca que suele ser muy recurrida en el armario de Cristina Pedroche y otras celebrities, como Mónica Naranjo y Paula Echevarría. Cuenta también con vestidos de fiesta a precios asequibles.