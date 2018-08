Boateng, de futbolista a periodista de moda El jugador del Bayern Múnich presenta «Boa» su revista de moda y tendencias

Los futbolistas del siglo XX se planteaban como salida profesional, después de su carrera deportiva, el papel de entrenador o pasar a engrosar las filas de asesores y directivos de alguno de los equipos por los que habían pasado. Los futbolistas del siglo XXI, sin embargo, contemplan un abanico de posibilidades mucho más amplio. El internacional alemán y jugador del Bayern MúnichJerome Boateng es un claro ejemplo de esta deriva profesional. Acaba de anunciar que en otoño sacará al mercado una revista de tendencias en la que aportará su visión personal sobre sus tres grandes pasiones: el deporte, la música y la moda.

Karl-Heinz Rummenigge ha confirmado este verano que trabaja en un traspaso del defensa, posiblemente al París Saint-Germain. Están en contacto con los asesores del equipo francés y a la espera de una cifra “aceptable para las dos partes”, pero el futbolista, ajeno a estas negociaciones, está centrado en su propio proyecto, la revista que llevará por título “Boa”, las primeras letras de su apellido, y en la que él mismo realizará entrevistas, diseños de páginas y vídeos para adjuntar en la web.

“Con esta revista quiero transmitir mi pasión por la moda, el deporte y la música y contar historias interesantes desde mi propio punto de vista», ha dicho en la presentación del nuevo título. A sus 29 años, confiesa que la mayor parte de su tiempo libre lo pasa eligiendo ropa en las presentaciones que hacen expresamente para él exclusivas marcas, “por lo que me he ido haciendo un experto”. Confiesa que el espíritu competitivo propio del futbol profesional lleva a piques también en este terreno y reconoce a regañadientes no haber estado en las listas de los más elegantes o mejor vestidos del Mundial de Rusia, escalafones con los que la prensa alimenta la cada día más estrecha relación entre moda y deporte. Boateng desea dar un paso más allá, no quiere limitarse al papel de modelo, no quiere ser un “hombre objeto”, sino definir sus propios gustos y convertirlos en tendencias.

Otros futbolistas sacan partido a su popularidad y a su obligada dedicación a la imagen creando sus propias líneas de moda. Son iconos mundiales, marcas comerciales de gran valor en sí mismos, y aprovechan el reclamo publicitario creando sus propios logotipos persoalizados. Cristiano Ronaldo ha lanzado su propia línea de moda, CR7 Denim, especializada sobre todo en vaqueros. En su Instagram publicita el proyecto. Hugo Sánchez,m uno de los pioneros, lanzó en 2005 su propia línea de ropa con gran éxito, mientras que el sueco Zlatan Ibrahimovic, tras más de 15 años como imagen de prestigiosas firmas como Nike y Puma, lanzó en 2016 una marca de moda a la que llamó A-Z Sportswear y a la que él mismo pone imagen. Vieri y Maldini, los dos míticos jugadores italianos, se unieron para crear «Sweet Years», una marca que ha crecido a gran velocidad y que en la actualidad tiene 900 tiendas, sólo en Italia, y se ha expandido a países como Dinamarca, Serbia, Croacia y México. Adidas creó una línea para Messi, específicamente dirigida a niños. Por no hablar de David Beckham, que ha sido imagen para decenas de marcas y además creó una amplia línea de productos para H&M.

“Mi proyecto es algo más ambicioso”, dice Boateng, “yo me propongo explorar las tendencias emergentes, no solo en la moda, también en la música y todo relacionado con el deporte. Y de esas tendencias que encuentre, elegiré las que más me gustan a mí para componer una propuesta muy personal”. El primero número de “Boa” incluirá entrevistas con deportistas, diseñadores y músicos que han sido realizadas por el propio Boateng. La publicación estará asistida por las agencias Territory y Roc Nation, ésta última fundada por el rapero estadounidense Jay-Z en 2008 y que representa a artistas de la talla de las cantantes Rihanna o Shakira.