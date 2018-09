Youtube El vídeo de una jovencísima Alba Carrillo desnuda que no quiere que nadie vea Once años después, el video vuelve a salir a la luz revolucionando las redes sociales

ABC

Madrid Actualizado: 12/09/2018 12:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hay rostros cuya aparición en ciertos programas de televisión se traduce en suculentos ingresos. Uno de ellos es el de Alba Carrillo, conocida por su participación en el reality de Telecinco «Supermodelo» y que, tras sendas relaciones sentimentales con Fonsi Nieto y Feliciano López se ha convertido en una cotizada invitada en distintos platós de televisión de la cadena de Mediaset. A día de hoy, la modelo sigue ocupando minutos en televisión a base de talonario y especulaciones sobre su vida íntima. Desde que regresó al mundo de la televisión tras un breve retiro, Alba Carrillo ha vuelto a copar titulares. Tras la reciente ruptura con el ingeniero David Vallespín, la modelo no tardó en culpar del final a otro de sus muchos ex, Fonsi Nieto. «Se ha encargado de destruir mi relación. Utilizó los tres meses que estuve en Honduras para menoscabar mi figura como madre», afirmó Carrillo para la revista «Semana».

Desde que ganase el reality «Supermodelo», la vida de Alba Carrillo ha dado un giro de 180 grados, ya que pasó de ser una joven con aspiraciones en el mundo del modelaje, a ser una de las famosas más buscadas por la prensa del corazón. Tanto es así que la modelo ya no posee ningún tipo de vida privada y no solo sale a la luz las continuas peleas con sus ex y su madre, sino que también se han encontrados vídeos como el que ha salido esta semana en el que aparece una jovencísima Alba Carrillo de 21 años en la práctica del Body Paint, es decir totalmente desnuda y con una simulación de bikini pintado en el cuerpo.

Este video, que se emitió en el programa «Supermodelos» cayó en el olvido hasta hace relativamente poco, cuando un usuario de Twitter lo recordó revoluciando las redes sociales.