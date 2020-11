Yola Berrocal y Sergio Ayala, ex de Ivonne Reyes, nueva pareja sorpresa La televisiva ha sido pillada muy acaremalada junto al modelo por las calles de Marbella

Yola Berrocal (50 años) está de nuevo ilusionada. La televisiva ha encontrado el amor en los brazos de Sergio Ayala, como ha adelantado la revista «Semana». Han sido pillados paseando en actitud muy acaramelada por las calles de Marbella, confirmando que se trata de una de las parejas sorpresas del otoño.

Con muestras constantes de cariño, han paseado su amor por las calles de Marbella sin importarles las miradas indiscretas de los viandantes que caminaban por la zona.

Según ha podido conocer la citada publicación, la pareja se encuentra «muy ilusionada», tanto que sus respectivas familias ya conocen la incipiente relación. Yola Berrocal está encantada con la llegada a su vida del expolítico de Medina del Campo (Valladolid).

Se trata del exnovio de Ivonne Reyes, con el que la actriz venezolana mantuvo una breve relación de siete meses después de conocerse en el programa de «GH». Fue en septiembre de 2017 cuando la madre de Alejandro Reyes anunció que habían roto. «Se nos rompió el amor de tanto usarlo», explicaba Ivonne Reyes al espacio de Telecinco «Sálvame». En su momento aseguraron que se trataba de un problema por distancia que les seperaba, pero lo cierto es que las cosas entre ellos no terminaron bien.

«Esto no es un juego. No se pueden jugar con los sentimientos de las persona. Mi corazón está un poco roto, pero son cosas que pasan… He estado 8 días incomunicado, pero las cosas no terminan tan bien cuando bloqueas a una persona en redes sociales», explicaba él. Puede que corra más suerte junto a Yola Berrocal.