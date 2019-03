Xavier Gallego: «Hay que apoyar a los ilustradores españoles» La nueva cerveza de Mahou ha contado con la colaboración de uno de los ilustradores más conocidos del panorama nacional y que ahora triunfa en Estados Unidos

La marca cervecera líder en Madrid, Mahou, ha sacado una nueva cerveza con nombre propio: India Pale Ale (IPA). Una cerveza que tiene su origen en India, elaborada con los cereales Pale y de alta fermentación. Para lanzar este nuevo proyecto, Mahou ha contado con la colaboración de Xavier Gallego, uno de los ilustradores más conocidos del panorama nacional y que ahora triunfa en Estados Unidos. Gallego ha sido el encargado de crear un universo divertido y despreocupado de elementos para el lanzamiento.

Tal y como explica el propio Xavier para ABC, «me pareció una oportunidad única de trabajar con una empresa española como es Mahou». Asegura que a pesar de su éxito al otro lado del charco, el ilustrador siente morriña por el país que le vio nacer: «Cuando me llamaron para hacer el proyecto fui a un supermercado pequeñito que hay en San Francisco que venden cosas españolas y me compré un pack de seis cervezas. A mí que me gusta la parte social de beber cerveza» y espera que con este nuevo proyecto «me conozcan más la gente de aquí. Yo creo que está bien apoyar a los ilustradores españoles». Para él lo más importante durante las colaboraciones que ha realizado es no perder su esencia: «Intento no perder mi personalidad y el estilo que tengo. Es muy importante que ellos me respeten porque sino se convierte mucho en trabajo y pierde la gracia».

A Xavier Gallego, el mundo de la Web 2.0 le pilló en pleno proceso creativo, cuando en el verano de 2007 montó un aplicación para Facebook junto a su amigo Carles Bonfill: «Mis dibujos se hicieron virales en la red social y a raíz de eso se hicieron muy famosos. Lancé un libro hace tres años y ahora está empezando a coger más fuerza a nivel artístico». Confiesa que ser ilustrador fue una afición que se convirtió en trabajo pues «me lo paso super bien cuando hago murales en directo porque la gente colabora y participa» aunque «también es una maldición porque me gusta tanto que siempre estoy dibujando», dice riendo.

A principios de 2015 presentó su primer libro, «El amor es cosa de monstruos», una obra interactiva y multimedia. «Cuando estamos enamorados nos convertimos en monstruos, somos otras personas. A mí me parecía un concepto muy divertido para jugar. La gran mayoría cambiamos para bien pero hay otros que no. Es importante tener un punto de vista divertido cuando nos enamoramos».