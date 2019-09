Will Smith convence a su hijo para que deje la dieta vegana: «Parecía enfermo» «Me gustaría dejar claro que soy vegetariano y que he intentado ser vegano. En la actualidad sigo una dieta vegetariana y trato de incluir algunas comidas que sean exclusivamente veganas», explicó el joven

Jaden Smith a pesar de tener 21 años, ya se encuentra en la cima del estrellato, no solo por « ser hijo de» sino que además ya hecho sus propios trabajos en los cuales ha logrado una buena reputación. No solo como actor, donde su padre podría haberle ayudado perfectamente, la belleza del actor ha sido la imagen de muchas campañas de grandes firmas y además dentro de la moda, el joven Jaden tiene un nombre reputado como luchador por una moda libre, también ha hecho sus primeros pinitos en la música donde le ha ido de maravilla.

El hijo del actor se declaraba abiertamente vegano, algo que no hacía mucha gracia a la familia. «Tuvimos que organizar una pequeña intervención en el caso de Jaden porque se había vuelto vegano, pero nosotros nos dimos cuenta de que no estaba consumiendo cantidades suficientes de proteína y se estaba consumiendo», dijeron el programa de Facebook «Red Table Talk», que presenta la propia Jada Pinkett Smith. «Tenía un aspecto horrible, como si estuviera agotado o enfermo; era evidente que no estaba recibiendo los nutrientes que necesitaba».

Al final el joven decidió volver a la dieta vegetariana, que consiste en no carne pero sí los productos de los animales. «Me gustaría dejar claro que soy vegetariano y que he intentado ser vegano. En la actualidad sigo una dieta vegetariana y trato de incluir algunas comidas que sean exclusivamente veganas», explicó.