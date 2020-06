Will Smith rompe a llorar al recordar el motivo del distanciamiento con su hijo El actor y su primogénito han tenido numerosos altibajos en su relación como padre/hijo

Will Smith y Jada Pinkett se han consolidado como una de las parejas más sólidas de Hollywood tras más de 20 años de matrimonio y juntos han criado a sus dos hijos en común, Jaden, de 22 años, actor y rapero y Willow, de 20, cantante y actriz; además de Trey Smith, el hijo de Will fruto de su anterior matrimonio con Sheree Zampino, también forma parte de su nueva vida con Jada.

En numerosas ocasiones, tanto el actor como su hijo mayor han hablado de los altibajos que han pasado en su relación como padre/hijo. «Las cosas no siempre han sido así entre Trey y yo. Hemos luchado durante añosdespués de mi divorcio de su madre. Se sintió traicionado y abandonado. Es una bendición increíble recuperarse y restaurar esta preciosa relación con mi hermoso hijo», dijo hace dos años el famoso intérprete.

Ahora, Smith ha concedido una nueva entrevista en la que habla de lo que supuso para él convertirse en padre por primera vez. «Lo traje a casa, lo pusimos en la cuna y sentí como un terror absoluto. Pensé, soy totalmente responsable de esta vida. No podía dejar de ir a mirarlo y comprobar que estaba bien. Lloré mucho, de hecho ahora estoy llorando», confesó en el programa «Red Table Talk», que conduce su actual esposa, Jada Pinkett Smith para «Facebook Watch». «No puedo hacerlo. No soy el tipo. Simplemente sabía que no sabía nada», añadió visiblemente emocionado. «Me sorprendió lo frágil que es la crianza de los hijos. Pensé en las lecciones que me habían inculcado y pensé que no había forma de que lo hiciera, que no soy tan bueno».

Durante la entrevista, el actor también habló de la tristeza que supuso para él divorciarse de su primera mujer. «El divorcio fue el fracaso más importante para mí. Me han lastimado mucho en mi vida adulta, pero no creo que nada me haya afectado tanto como divorciarme de la madre de mi hijo de dos años. Me separé y me encontré con que si un hombre no es un gran esposo, pierde sus derechos parentales», sentenció. «Soy mucho mejor padre que esposo. Pero en ese proceso, comienzas a luchar por tus derechos y el niño está en el medio», y confesó el motivo del distanciamiento con su hijo mayor. «Creo que mi deseo de que mi hijo no viera peleas ni discusiones (con su madre) me hizo estar ausente como padre. Quería crear suficiente distancia.».