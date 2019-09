La «vuelta al cole» de Felipe de Marichalar y su novia El hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar eligió una universidad privada norteamericana que tiene su sede en Madrid

Cuatro meses después de que Felipe de Marichalar y Borbón se dejara ver por primera vez junto a Mar Torres-Fontes, la joven confirmó a este medio su ruptura con el sobrino del Rey. «Si Felipe está o no está con otra es su problema. Ya no estamos juntos. Ni me interesa, ni me importa», dijo a finales de octubre de 2017.

Aunque en julio de este año, la pareja acudió a la puesta de largo de Victoria de Marichalar para «confirmar en sociedad» que se habían dado una segunda oportunidad como novios. La joven, además, se lleva muy bien con Victoria.

El hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar al College for International Studies, que fue fundado en 1981 y se encuentra en la calle Velázquez (Madrid), después de las vacaciones de verano. El joven se ha dejado ver junto a su novia llegando al prestigioso centro, donde estudia Administración y Dirección de Empresas.

Tras pasar un año en el Colegio Sagrada Familia, en Sigüenza (Guadalajara) –donde conoció a Mar– y dos años en el internado Blue Ridge School, en Virginia (Estados Unidos), Felipe de Marichalar y Borbón se graduó como bachiller y empezó a estudiar una carrera. Felipe se adaptó mejor al sistema educativo estadounidense, por lo que eligió una universidad privada norteamericana que tiene su sede en Madrid para cursar la carrera de ADE.