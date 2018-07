De vivir en las calles de Lisboa a estrella publicitaria, así ha cambiado la vida de Vítor Leitao Gran impacto en Portugal de la historia de un «sin techo» elegido por una agencia a causa de la «autenticidad» de su rostro

Un «sonder» es una persona auténtica, que no ha sucumbido a la artificialidad de estos tiempos ni siquiera por las dificultades económicas. Y Sonder People, una agencia portuguesa de márketing, saca petróleo de este nuevo término convirtiendo a un hombre sin hogar de las calles de Lisboa, Vítor Leitao, en una estrella publicitaria a sus 62 años.

Su historia clama por un lugar bajo el sol, con una capacidad asombrosa para superar la desesperación y dar que hablar con un simple arma: la sencillez.

Las imágenes en la edición portuguesa de «Vogue» han despertado una enorme curiosidad: ¿quién se esconde detrás de ese rostro tan verdadero? Su imagen no tiene nada que ver con la impostura al uso, y eso ha favorecido a varias de las marcas que trabajan para Sonder People: desde Lamborghini hasta Ikea.

No resulta especialmente guapo y luce barba blanca, pero su aspecto de «vecino que acumula las más variadas experiencias» le lleva a beneficiarse de un gancho extra como reclamo publicitario. Viéndole ahí, con sus gafas de sol y sus bermudas, nadie podría imaginar las vueltas que ha dado la vida de este ingeniero informático, que cayó en desgracia cuando su trabajo se derrumbó hace poco más de una década.

Él mismo lo ha explicado, en declaraciones a diversos medios locales, en pleno repunte de su inusitada popularidad: «Con 51 años, no era fácil volver a empezar. Me fui a Mozambique para desarrollar en cinco años un proyecto gubernamental de lectura de contadores con el móvil». Transcurrido un año, la situación dio un giro: «El Gobierno de Maputo ya no me pagaba y la empresa dejó de tener solvencia para sufragar los gastos de mi estancia».

Su retorno a Lisboa siguió deparándole «sorpresas» realmente desagradables: sin casa por dejar de pagar el alquiler, sin coche porque se lo robaron, sin carné identidad porque lo perdió. Las circunstancias le arrojaron a la intemperie y a buscarse la vida para comer caliente como y cuando podía (la asociación Casa se encarga de alimentar a pesonas sin techo en el Largo de Sao Domingos, al atardecer, gracias a la labor que despliegan sus voluntarios).

Ahora que vuelve a remontar otra vez y que las revistas se lo disputan, Vítor Leitao se enorgullece de su capacidad de lucha y no puede olvidar cuánto le debe a una institución muy arraigada entre los lisboetas: la Santa Casa de Misericordia, dirigida hasta hace unos meses por el ex primer ministro Pedro Santana Lopes.

Mientras pegaba su nariz contra un escaparate de una tienda de plumas estilográficas, a un hombre que lo observaba se le ocurrió la idea de aprovechar su «autenticidad». Sí, porque se trataba de Fred Castro, fundador de Solder People. «Es justo lo que estaba buscando», se dijo a sí mismo el ejecutivo, quien no dudo en entablar conversación con él y arrastrarlo a sus objetivos. Primer paso: consolidarlo como modelo respetando su aspecto original.

Hoy este «salvador» le suele ofrecer al menos un par de trabajos al año, al tiempo que él se desempeña en una empresa de pescado por las mañanas y se deja ver en campañas de supermercados en cuanto tiene ocasión. Los problemas van marcados en su rostro, pero la fuerza de su mirada alberga también no pocas dosis de optimismo, por lo que algunas personas en la capital portuguesa le reconocen como «el hombre de los folletos publicitarios».

El caso es que Sonder People le ha transformado en la bandera de su labor como agencia, especializada en proyectos para la UEFA Champions League, Heineken o Vodafone. «Hacemos que nuestros ‘sonders’ protagonicen anuncios en todo el mundo». «Nuestros ‘sonders’ saben que lo que les hace diferentes los convierte en únicos, irremplazables y excepcionales». «Haz que luzca lo que te hace especial e inspira a otros a convertirse en la mejor versión de sí mismos, sin miedo a ser juzgados», s Son algunas de las frases que presiden su actividad, coronada por intenciones como: «Luchamos por una publicidad con personas auténticas como protagonistas».