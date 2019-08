Viva la vida Terelu Campos estalla contra sus excompañeros de «Sálvame» La televisiva no entiende que sus excompañeros de programa la traten de esta manera después de compartir plató durante casi una década

Que Terelu Campos no está pasando por su mejor momento no es ningún secreto. La televisiva y su familia están siempre en boca de todos, ya sea por los posados de la hija de María Teresa Campos, las críticas por rentabilizar su enfermedad o por las supuestas «deslealtades» de Edmundo Arrocet que han salido a la luz esta semana. El caso es que semana tras semana, alguno de sus miembros protagoniza titulares.

Aunque la colaboradora de «Sálvame» asegure que está bien, lo cierto es que son momentos muy delicados para ella y más, después de que las críticas también procedan de sus excompañeros de «Sálvame», con los que creía tener buena relación hasta que decidió abandonar el programa tras casi una década. Después de todos los comentarios sobre ella, Terelu Campos ahora duda de que tenga amigos en ese plató de Telecinco, algo que le duele mucho.

«¿De verdad, compañeros, os he hecho algo tan tremendo como para recibir este pago?», ha dicho Terelu Campos, muy enfadada, este fin de semana en «Viva la vida». Y añade: «Esto no se lo haría ni a mi peor enemigo. No entiendo qué se critica. Estoy en otro programa, y no estoy haciendo nada aquí que no haya hecho en Sálvame».

Tampoco comprende que hayan sido precisamente ellos lo que hayan dado voz a Gema Serrano, la mujer con la que se ha relacionado a Bigote Arrocet en los últimos años. De hecho este fin de semana estuvo contando su versión en el programa «Sábado deluxe».

Muchas de las críticas de sus excompañeros de plató hacen referencia a las constantes peticiones que ha hecho la propia Terelu Campos de que dejen a su madre en paz. Algunos de los colaboradores no entienden cómo puede hacer tal petición si es ella y su hermana, Carmen Borrego, las que hablan constantemente de María Teresa Campos.

Precisamente Borrego se ha sumado a las palabras de Terelu Campos con una contundente respuesta hacia los colaboradores de «Sálvame»: «No tengo nada que contestarles. Cada cual que sea responsable de las palabras que dice. De verdad, ni mú, ni mú. Mi madre, mi marido, mi hermana y mi sobrina son lo más importante para mí y digo lo mismo: ni mú».