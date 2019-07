Viva la vida La reacción de Makoke tras conocer la enfermedad de Kiko Matamoros El colaborador tiene varios tumores en la vejiga y que tendrá que ser operado de urgencia

Ayer por la tarde, Kiko Matamoros hablaba por primera vez después de anunciar que le habían encontrado varios tumores en la vejiga y que tendrá que ser operado de urgencia. Finalmente la intervención tendrá lugar el día 6 de agosto, como así ha desvelado el propio protagonista en el programa «Sálvame».

«Hay que extraer el tejido dañado, los tumores y ver hasta dónde llega la lesión y analizarlo y demás», contó muy afectado el colaborador de televisión ante unos compañeros muy preocupados por su amigo. Pese a la seriedad de la intervención, Matamoros aseguró estar «razonablemente tranquilo», aunque en ningún momento ocultó su preocupación. Está mentalizado para todo.

Hoy por la tarde, su exmujer Makoke ha acudido al programa «Viva ka Vida» para comentar en público y por primera vez la enfermedad a la que se enfrenta el padre de su hija Anita. «Yo me enteré al principio, cuando se enteraron amigos íntimos de él y míos. Me quedé muy impactada. Aquí pensé en mandarle un mensaje», ha comenzado diciendo. Tras esto, Makoke puso la televisión porque sabía que iba a salir en «Sálvame» y quería ver cómo se encontraba físicamente: «Esa tarde me llamó "las sobras que él no había querido" y "un desperdicio"... y se me quitaron las ganas de enviarle el mensaje», ha dicho visiblemente emocionada.

«Luego esperé a que se hiciera público, yo por supuesto no dije nada a nadie, algo que él también desconfiaba un poco». Este viernes, ambos coincidían en la fiesta de cumpleaños de la hija de unos amigos, a la que acudieron sin sus respectivas parejas. Aunque al principio de su encuentro, las cosas parecían algo tensas, tras unos minutos se relajaron y mantuvieron una conversación de lo más cordial, como se puede apreciar en un vídeo que publicó el programa «Sálvame». Compartieron confidencias e, incluso, se despidieron con un gesto de lo más cariñoso. «Fui al cumpleaños de una amiga que tenemos en común y me lo encontré. Me puse nerviosa porque la última vez que le vi fue en la gran bronca en «Sábado Deluxe», y añadió: « Él se acercó a saludarme y me levanté y le dije que me encantaba verle y que no le había escrito porque no dejaba de recriminarme cosas». Tras esto, dijo que la conversación se tornó a mejor: «Él sabe que yo estoy ahí y que puede contar conmigo. Sabe cómo soy. Me hizo un gesto cariñoso y le dije que aquí estaba para lo que necesitara», zanjó.