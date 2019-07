Viva La Vida María José Campanario, ingresada de nuevo en el hospital por una recaída La mujer de Jesulín de Ubrique sufre una enfermedad crónica llamada fibromialgia desde hace 14 años

Terelu Campos ha contado este sábado por la tarde en el programa «Viva La Vida« que María José Campanario se encuentra de nuevo ingresada en el hospital Virgen de las Montañas, situado en la localidad gaditana de Villamartín, debido a una nueva crisis en la enfermedad crónica que padece: fibromialgia. De ser así, podría ser este el motivo por el cual la odontóloga no ha podido celebrar los 17 años de matrimonio junto con Jesulín de Ubrique, que este sábado se encuentra toreando en Tudela (Navarra).

El programa de «Telecinco» ha podido hablar en directo con una testigo anónimo que también ha pasado unos días en el hospital y que ha comprobado que Campanario no se encuentra dispuesta a recibir ningún tipo de visitas a pesar de que no exista ninguna medida de seguridad. «Tiene un cartel que dice que no quiere visitas», ha dicho, después de añadir que «Está un poco obsesionada con el uso de los móviles, no quiere que haya móviles por la zona ni se hagan grabaciones».

La fuente anteriormente citada también ha explicado que María José Campanariose encuentra en una zona del hospital reservada para los «enfermos graves», algo que ha llamado mucho la atención de los colaboradores del programa, además de alarmarles.

De ser cierta la información proporcionada por la hija de María Teresa Campos, no se trataría de la primera vez que la mujer del diestro ingresa en un hospital a causa de un brote causado por esta enfermedad. La última vez fue el pasado mes de marzo, en el mismo centro hospitalario de Cádiz de esta vez. En aquella ocasión, la fibromialgia le causó, además, problemas relacionados con el sueño, por lo que, al parecer, tuvo que permanecer en una habitación a oscuras, tranquila y sin ruidos.