«Viva la vida» El «look» transparente a lo Kardashian de Sofía Suescun con el que ha dejado a todos impactados La televisiva ha acudido al plató de «Viva la vda» con un trikini y una camisa transparente

Sofía Suescun siempre ha presumido de ser una mujer arriesgada a la que no le importa la opinión de los demás. Su trayectoria por televisión lo demuestra y su paso este fin de semana por el programa «Viva la vida» no iba a ser menos.

Para acudir al espacio televisivo, Suescun ha optado por ir ligera de ropa. Un sexy trikini negro, una camisa transparente y unas sandalias rojas de tacón de infarto han sido las prendas escogidas por la hija de Maite Galdeano.

Look de Sofía Suescun para ir a «Viva la vida»

«Es un poco arriesgado, me gustaba esta camiseta pero no encontraba un pantalón apropiado, y digo, tampoco hace falta pantalón, ¿no? ¿Qué creéis?», comentaba la colaboradora sobre su arriesgado atuendo, más propio de una de las hermanas Kardashian. La sustituta de Emma García durante sus vacaciones, Sandra Barneda, no ha dudado en dar su opinión sobre su «look», asegurando que le parecía estupendo: «Muy bien, como siempre».

Suescun se encuentra en una gran momento profesional, pero también personal. Los rumores de una posible relación con el ex de Gloria Camila, Kiko Jiménez, no hacen más que avivarse. Aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado la noticia de la supuesta relación.