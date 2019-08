Viva la vida Giro inesperado tras el diagnóstico del tumor de Kiko Matamoros El colaborador ha informado de una dificultad con la que se han encontrado los médicos

Kiko Matamoros no pasa página tras su recuperación. El pasado 6 de agosto fue operado para extirparle varios tumores que tenía en la vejiga y, aunque la operación ha sido un éxito, el colaborador ha informado de que es posible que pueda haber sorpresas con los resultados más adelante.

La valoración definitiva de la intervención aún se encuentra a la espera, aunque ha confirmado que se la «darán en breves». «Los médicos son optimistas, porque tenía poca penetración en las paredes de la vejiga, por el color del tumor, tienen identificados más o menos los tumores por la forma, los tamaños, los colores», explicó en plató. Sin embargo, en «Viva la vida» ha confesado que tiene que ser prudente, pues los resultados finales podrían variar dependiendo como proceda su recuperación: «Los médicos han encontrado alguna dificultad en algún sentido».

En ningún momento Kiko ha especificado el problema que podría generarse y es que, tras su enfrentamiento con Antonio Montero y Laura Fa, que le acusaron de haber exagerado su enfermedad, el colaborador no ha querido hablar más del tema: «Me he sentido absolutamente desprotegido (...) «Las afirmaciones que yo he hecho se han ajustado a la lógica y a un protocolo médico. No se puede frivolizar con estas cosas».

En cuanto al enfrentamiento, el ex de Makoke ha decidido tomar medidas legales contra Laura Fa, quien reprochó a Kiko el haber hablado de su intervención de manera exagerada: «Si quieres dar la imagen de un cáncer de vejiga y de que te vas a morir, es tu responsabilidad. Lo que quieres es desviar el tema y hacerlo todo más dramático». Por ello, el colaborador la denunciará para reparar su «honor»: «No quiero tomar acciones para que me compense económicamente sino para que se repare mi honor. Tengo derecho de que se nos trate como a personas. No creo que me merezca esto y lo digo sinceramente. Ha sido todo muy desacertado».

La operación

No está siendo un verano fácil para Kiko Matamoros. A sus enfrentamiento familiares se ha sumado un preocupante problema de salud. «Tengo varios tumores y me van a operar de urgencia», relataba el televisivo que, al despertarse una mañana con una hemorragia, acudió al hospital, donde finalmente le diagnosticaron dos tumores en la vejiga.

La operación tuvo lugar en el Hospital Quiron de Pozuelo. Acompañado por Marta López, su nueva novia, y su hija Anita, con un semblante tranquilo, el colaborador llegaba a la clínica a las 12 de la mañana. «Estoy bien, más o menos tranquilillo. He estado un poco nervioso esta noche, pero tampoco demasiado», reconocía a su llegada al centro médico.