Dakota Tárraga se dio a conocer gracias a una de las entregas del programa «Hermano Mayor» que tuvo -y aún tiene a día de hoy- gran repercusión . Su complicado carácter es uno de los principales rasgos que le caracterizan y gracias a su personalidad ha conseguido hacerse un hueco en televisión.

La joven ha alcanzado la fama tras su participación en «Supervivientes», donde la mayoría de los telespectadores descubrieron el drama familiar que se esconde detrás de su rabia. Y es que sus constantes cambios de humor respondían a una gran pérdida que sufrió hace años: la de su hermano Iván. «Alcohol, pastillas… Le dio un derrame y se escapó del hospital», le contaba a Pedro García Aguado durante la grabación de «Hermano Mayor». Dakota, ya entonces, echaba la culpa de la situación a sus padres: «Yo creo que podrían haber hecho algo más. Cuando estaba tan mal, no le han hecho caso», recordaba visiblemente afectada.

Tras volver de su aventura en Honduras, la joven se sinceró sobre este tema con la revista «Lecturas». «Tenía tanto dolor que no sabía cómo sacarlo» y aseguró que antes de la muerte de su hermano ella era «amable con todo el mundo y más dulce». Confesó que aunque «los tres primero años no lo asumía», ahora «he borrado todos los malos recuerdos y solo me quedo con la bueno».

Esta tarde, la exconcursante se ha sentado en el sillón de «Viva la vida» para responder a la que fuera su excuñada, Sara Escudero, quien aseguraba que el caracter de Dakota siempre ha sido así, aún cuando vivía su hermano y que nunca se ha sentido aceptada por su familia política, lo que provocó que tras la muerte de Iván, se desentendieran de los dos hijos que tuvo con él. «Mis padres les han ayudado haciéndoles la compra y dándoles un sueldo de 800 euros al mes, así que lo que tiene esta señora es muy poca vergüenza», comenzaba diciendo la joven.

Ante la acusación de que estaba comercializando con la muerte de su hermano, Dakota ha zanjado diciendo: «Yo hablo de mi hermano las veces que me da la gana» y ha añadido visiblemente emocionada: «Yo no estoy comercializando con mi hermano, ojalá no me hubiera pasado esta historia y mi hermano estuviera vivo» y aseguró que su excuñada «chantajea a mis padres amenanzándolos con no ver a los niños a cambio de dinero».