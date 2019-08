Violeta confiesa el tóxico comportamiento que Fabio tiene con ella y que vivió con sus ex novios La pareja ha revelado en exclusiva para «Lecturas» los excesivos celos que les caracterizan en sus relaciones sentimentales

Son la pareja del momento y desatan envidias allá por donde pisan. O eso dicen ellos. Tras su participación en la edición de «Supervivientes» con mayor audiencia de la historia, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio han vuelto de Honduras dispuestos a vivir al máximo su romance nacido en la isla. Es por ello que los ex supervivientes han concedido su primera entrevista oficial como pareja a la revista «Lecturas», donde han desvelado sus planes de futuro, sus mejores momentos dentro y fuera de la isla, así como, todos aquellos comportamientos tóxicos entre ellos nacidos a raíz de sus excesivos celos.

Bien es sabido por todos lo celosa que es la ex tronista de «Mujeres y Hombres y Viceversa». Por si fuera poco, a ello hay que sumarle el también celoso comportamiento de su actual pareja, Fabio Colloricchio. Tal es así que incluso algunas actitudes y hechos entre la pareja podrían calificarse de excesivos, dignos de reproche e incluso de tóxicos. Mangriñan ha querido sincerarse en la entrevista con la publicación anteriormente citada, asegurando a pesar de que nunca ha llegado a las manos, sí se ha puesto como una fiera a causa de sentir celos por su pareja: «He ido y le he dicho: 'lárgate de aquí'. Y he pedido al dueño que la echaran».

Por su parte, el italoargentino tambien ha reconocido un comportamiento muy reprochable en cuanto a convivencia en pareja se refiere: le gusta espiar y controlar el teléfono móvil de sus novias. Un gesto que la valenciana no tiene intención de tolerar, pues ya vivió una situación similar en sus dos anteriores relaciones sentimentales. «Eso no lo soporto», ha dicho para después señalar que «Me pasaba con Julen y mi ex me o hizo. Tenía mi whatsapp instalado en su ordenador y me di cuenta porque él siempre sabía las conversaciones que yo tenía».

Es más Violeta Mangriñán ha confesado que tuvo que recurrir a un amigo informático que descubrió el vergonzoso comportamiento de su ex. Una serie de actitudes muy tóxicas, a la par que tremendamente graves y que incluso podrían ser constitutivas de delito. «A Julen le pillé mirándome el móvil», señala también la ex superviviente. Algo que demuestra que Mangriñán ha tenido que pasar por la misma tóxica situación con cada una de las parejas anteriores que ha tenido.