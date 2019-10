Victoria Federica, muy preocupada por el estado de salud de Gonzalo Caballero El torero sufrió este sábado una grave cornada en la plaza de Las Ventas

ABC Actualizado: 13/10/2019 14:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Victoria Federica (19 años) no vivió sus mejores horas este sábado. La hija de Doña Elena y Jaime de Marichalar tuvo que ver en directo cómo su novio, el torero Gonzalo Caballero, sufría una grave cornada en la plaza de Las Ventas mientras que se enfrentaba a su primer toro de la tarde.

La cornada preocupó a los asistentes, entre ellos, la propia Victoria Federica, que se encontraba –como desveló este Diario– en la andanada del 9. Bajó rápidamente a la enfermería con gran preocupación para ver el estado de su novio que no paraba de sangrar. Sin duda un momento muy angustioso para la nieta de Don Juan Carlos.

Gonzalo Caballero tuvo que ser intervenido de urgencia en la propia plaza de Las Ventas. Su pronóstico es «muy grave». «Cornada en tercio proximal, cara interna del muslo izquierdo con dos trayectorias: una de 30 cm hacia arriba y hacia fuera que produce destrozos en músculos sartorios y cuádriceps, además de contusionar la pala ilíaca izquierda; y otro trayecto de 25 cm hacia atrás que secciona vena femoral y ramas colaterales», se puede leer en el parte médico.

Se ha conocido esta mañana que Gonzalo Caballero ha tenido que ser intervenido de nuevo en un hospital de la capital. La operación fue todo un éxito, como han desvelado fuentes cercanas al torero, que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos. Se encuentra sedado y conectado a respiración mecánica.

Una «estrecha» amistad

Aunque ninguno de los dos ha llegado a confirmar su relación, lo cierto es que no se separan. Se conocieron hace años gracias a Felipe Juan Froilán, el hermano de ella. Desde el primer momento, ambos congeniaron a la perfección, sin duda por el interés mutuo que comparten: el mundo taurino. No fue hasta septiembre de 2018 cuando salieron por primera vez imágenes de ambos y hasta mayo de este año, no hicieron público su amor con una imagen de ambos de lo más acaramelados en la final de una competición de tenis, donde disfrutaron del juego sin soltarse la mano.