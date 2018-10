Victoria Beckham, en desintoxicación después de que su marido asegurase que su matrimonio era duro La diseñadora ha decidido relajarse en un exclusivo complejo de Alemania después de todos los problemas que ha tenido en las últimas semanas: su encontronazo con sus excompañeras de las Spice Girls y los rumores de divorcio con David Beckham

ABC

Actualizado: 23/10/2018 10:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas David Beckham confiesa lo difícil que es mantener su matrimonio

Victoria Beckham tiene que recuperarse después de las polémicas declaraciones que dio su marido, David, la pasada semana sobre lo duro que es a veces estar casado con ella. Pese a lo unidos que parecían, como así querían demostrar de puertas para fuera, la pareja no siempre es tan idílica como aparenta.

Nada de una vida marital perfecta, aunque pueda parecerlo. «Para que un matrimonio dure tanto como el nuestro siempre es necesario trabajar muy duro. Y cada año que pasa es cada vez más complicado permanecer casado con Victoria», se sinceró el inglés. La pareja tiene muy claro en qué merece la pena que junten sus esfuerzos, y es en el bienestar de sus cuatro hijos. «Algunas veces son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia, y yo he descubierto que para nosotros lo que mejor nos funciona es proteger a nuestros hijos por encima de todas las cosas».

Unas declaraciones que no han gustado en absoluto a la ex Spice Girl, que se pasó dos días llorando tras sus palabras: «Ella no tiene idea de por qué él diría cosas tan insensibles y la avergonzaría públicamente de esta manera. Estaba rota y pasó los siguientes dos días llorando», ha asegurado una fuente al «The Sun».

Ante esto, Victoria Beckham ha optado por ingresar en un centro de desintoxicación de cuerpo y mente en una clínica de Alemania. La diseñadora pasará unos días en el exclusivo complejo Brenners Park-Hotel & Spa, cuyo precio asciende a 17.500 libras por día, donde podrá disfrutar de una infinidad de actividades espirituales para relajarse y desconectar de sus problemas.

Además de las polémicas declaraciones de Beckham, Victoria también ha tenido otras fuentes de estrés: sus excompañeras del grupo musical, que quieren que el grupo regrese, todas menos ella. Aún así en la reunión que tuvieron en Londres hace unas semanas, la mujer de David Beckham amenazó con demandarlas si ganaban dinero con la gira a sus espaldas.

Según la publicación «The Sun», este intento de amenaza no sentó nada bien a ninguna de ellas e, incluso, la artista Mel B, que tampoco se encuentra en su mejor momento, insultó duramente a la diseñadora, lo que le ocasionó un buen disgusto a la cantante.