Vicente Fernández, protagonista de un escándalo sexual Varias fans denuncian que el artista las tocó sin permiso al pedirle una foto de recuerdo

Pilar Vidal MADRID Actualizado: 25/01/2021 21:58h

A sus 80 años el rey de las rancheras, Vicente Fernández, se ha convertido en el protagonista del mayor escándalo de su vida y en su propio país. El cantante mexicano ha sido acusado de acoso sexual después de que en las redes sociales se publicara un vídeo en el que le está agarrando un pecho a una fan mientras se toman una foto juntos. Las imágenes se hicieron virales a través de TikTok y los ususarios no han tardado en expresar su indignación. En los comentarios lo tachan de «acosador» o «viejo verde». «Realmente no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom. Me sentí superviolentada, superenojada. Él no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso. Estoy segura de que muchas mujeres han experimentado lo mismo», comentó la joven agredida en una entrevista. Añadiendo que está segura que no es la única que ha vivido esta experiencia. Y estaba en lo cierto, ya que son muchas más las fans que han comenzado a compartir imágenes con el cantante en las que también les coge el pecho.

Hasta el momento el músico no ha querido manifestarse al respecto. Sí lo ha hecho su hijo Vicente Fernández Jr. que ha salido en su defensa argumentando que «soy feminista y tanto mi padre como mi madre nos han enseñado a respetar a las mujeres y tratarlas como princesas», dijo. También aprovechó su intervención para pedir que la carrera de su padre -50 millones de discos, dos Grammy y siete Latin Grammy- no puede quedar empañada por este escándalo. Vicente Fernández, conocido como «Chente», ofreció su último concierto en abril de 2016 en el estadio Azteca (México) aunque dejó claro que se bajaba del escenario pero no se retiraba de la música. Siempre elegante con sus trajes de charro, su lema es «no dejo de cantar hasta que el público deje de aplaudir».

Casado durante 50 años con María del Refugio, con quien tuvo tres hijos biológicos y adoptó a una hija. Dos de ellos han seguido los pasos de su padre; Alejandro Fernandez «El Potrillo» es el que más éxito ha consechado frente a su hermano menos conocido Vicente Fernandez Jr. Juntos forman la dinastía Fernández de la ranchera acostumbrada a los escándalos. Sobre todo los que rodean al «potrillo» que lleva una vida de excesos.