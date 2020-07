Veronique Fernández, el gran triunfo de Zidane El ballet fue su gran pasión desde pequeña y obtuvo una beca para estudiar danza clásica y baile moderno en París y comenzó a estudiar Biología

Este viernes Véronique Fernández (47 años), esposa de Zidane, acudía a la celebración de la trigésimo cuarta liga del Real Madrid que se celebraba en la Ciudad Deportiva y no en las calles de la capital, como medida preventiva por la pandemia. La «primera dama» del club blanco desde que enviudó Florentino Pérez, manda y mucho en la carrera profesional de su marido, además de ser una gran aliada del presidente, pues sin su ayuda el francés no hubiera regresado a dirigir el equipo blanco tras su renuncia. Es un poder enigmático, ya que apenas se la conoce y huye de los flashes y las fiestas. Pero está casi a pie de campo, no se pierde un partido y suele

