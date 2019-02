Verdeliss da a luz de forma prematura con tan solo 31 semanas de gestación La pequeña se encuentra perfectamente de salud aunque tendrá que pasar un tiempo en la incubadora para coger peso

ABC

Madrid Actualizado: 01/02/2019 16:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Necesitaba pediros perdón y daros una explicación. Siento muchísimo no poder estar en la venta privada de Green Corners». Así empieza Verdeliss hace poco más de una semana a través de Instagram para ponerse en contacto con sus seguidores. Llorando e ingresada en un hospital, la exconcursante embarazada de la última edición de «Gran Hermano VIP» preocupó mucho a sus seguidores. «Lo que os voy a pedir es que me deis un tiempo para que me sienta capaz de contaros lo que está pasando. Y mil gracias por estar ahí todos», declaró entonces la joven, incapaz de contener las lágrimas.

Unos días más tarde del alarmante video, la youtuber explicó el motivo de su hospitalización. Estefanía Unzu, de 33 años, rompió aguas dos meses y medio antes de la fecha prevista y decidió acudir inmediatamente al hospital: «Tener que aceptar que el bebé va a tener dificultades nos preocupa».

Verdeliss - Instagram

Esta mañana Verdeliss ha dado a luz de forma prematura a su hija Miren. La pequeña se encuentra perfectamente aunque tendrá que pasar un tiempo en la incubadora para coger peso, pues nació con tan solo 1.700 kilos de peso a las 31 semanas de gestación. «Y nació Miren, a las 20:47h del día de ayer, a sus 31 semanas y su primera experiencia en el mundo fue el calor de la piel de su madre. 1.695 gramitos de perfección, es preciosa! Gracias a todo el equipo por permitirle un parto tan bonito y respetado... Agradecimiento eterno a la profesionalidad de la ginecóloga, la dulzura de la matrona y la sensibilidad de la pediatra de neonatos. Ahora toca un tiempito de incubadora para seguir poniéndote fortachona, mucha lactancia, método canguro y amor. Estamos felices, tranquilos y disfrutando de estos primeros instantes».