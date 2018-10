Los verdaderos motivos de la ruptura de Aitana y Cepeda El extriunfito ha confirmado este fin de semana su ruptura con la cantante catalana

ABC

Actualizado: 08/10/2018 12:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cepeda y Aitana eran una pareja que recordaba mucho a la que en su momento formaban David Bisbal y Chenoa: se enamoraron en la academia de «Operación triunfo» y, con su amor, conquistaron los corazones de los seguidores del espacio de TVE. Pero, como ellos, lo suyo ha terminado en una ruptura pública.

El cantante confirmaba este domingo lo que ya se venía rumoreando desde haces semanas: su relación con Aitana había terminado. «Hace algún tiempo que necesitaba contar nuestra situación actual. Aitana y yo hemos decidido tomar caminos separados», escribía en su cuenta de Twitter.

La intérprete, pocas horas después, también quiso dar su versión sobre la ruptura: «Todo está dicho ya. No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto. Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más. A los demás... gracias». Aitana hace referencia a los comentarios negativos que ha recibido en los últimos días.

Todo está dicho ya. No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto. Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más. A los demás... gracias 💛 — Aitana (@Aitanax) 7 de octubre de 2018

Precisamente esto podría ser uno de los motivos de la ruptura. La catalana no quiere que se hable de su vida privada, sino de su música, que es lo que verdaderamente le importa en estos momentos. Su carrera acaba de despegar y parece que se convertirá en una de las artistas mejor avenidas del espacio televisivo.

Aitana no quiere que nada ni nadie le eclipse este momento, según adelanta el medio «Look», y su único objetivo es centrarse en su música. Lo cierto es que desde que comenzó su relación con Cepeda, la pareja acaparó bastantes titulares en la prensa del corazón. Puede que, ahora que han roto, dejen de ser noticia.

Una nueva vida

Como adelantó la revista «Corazón», la extriunfita se ha independizado y se ha instalado en un céntrico piso de Madrid, propiedad de Blanca Suárez. Una decisión buscada pero que le ha dado mucha pena por tener que dejar a su familia y amigos. «Nos hemos hecho un tatuaje simbólico de nosotras... porque me voy a vivir fuera y nos queremos mucho», confesó la cantante, haciendo referencia a una de sus mejores amigas.