El verdadero motivo por el que Isabel Pantoja no irá al bautizo de su nieto La tonadillera continúa en guerra con su hija Chabelita y la víctima de esta situación es el pequeño Alberto Isla Pantoja

ABC

Isabel Pantoja ha decidido no ir al bautizo de su nieto Albertito Isla Pantoja. En un principio se hablaba sobre la posibilidad de no ir a la ceremonia, pero si personarse en el convite. Sin embargo, el entorno de la tonadillera hará lo posible para que finalmente cambie su parecer.

La Pantoja, según ha publicado la revista «Corazón», rechazó la propuesta de su hija, Isa Pantoja, de ser la madrina del bautizo cuando esta se lo propuso. Lo que no se llegó a imaginar es que la segunda opción para este honor sería, ni más ni menos, que la que fue niñera de su hija por tanto tiempo, Dulce Delapiedra.

La cantante no a acudirá porque no quiere compartir espacio físico con la que persona a la que considera una auténtica traidora. La que fue su mano derecha durante tantos años al cuidado de su hija, vendió a Isabel Pantoja y, según la cantante, las declaraciones de Dulce no se corresponderían en absoluto con la realidad.

La tonadillera no perdonará fácilmente a su hija este gesto, pues considera que es a ella a quien le tiene que estar agradecida y, por tanto, dar la cara por su madre. Chabelita con este gesto hace que Dulce gane fuerza ante Isabel, quien considera que esta habría tratado de vengarse tras su despido.

A pesar de toda esta situación, Isabel Pantoja quiere formar parte de la vida de su nieto y ejercer como abuela. Una acción que podría pasar por los tribunales si madre e hija no llegan a un acuerdo, pues según la revista anteriormente citada, solicitaría un régimen de visitas.