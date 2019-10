El verdadero motivo que impide la reconciliación de Isabel Pantoja y Chabelita Madre e hija están enfrentadas en una guerra que parece no tener fin, pero algo ocurrido recientemente ha empeorado aún más la situación

ABC Madrid Actualizado: 18/10/2019 01:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El regreso de Isabel Pantoja a los platós ha desencadenado algo más que un esperado panorama televisivo, y es que, tras su entrada en «Supervivientes», la tonadillera y su familia se encuentran en el ojo del huracán. Una situación que ha desencadenado -o al menos potenciado- una guerra entre la artista y su hija Chabelita, y el aislamiento por parte de esta del clan «Pantoja».

La mala relación entre ellas ha sido patente desde hace mucho tiempo, pero la cantante siempre se había mantenido al margen, por lo que le versión de Isa Pi siempre era la dominante. Incluso cuando Dulce Delapiedra, su niñera, decidió acudir a la televisión para sacar a la luz los trapos sucios de la que había sido como su hermana durante años y una «segunda madre» para sus hijos.

Pero este verano la situación se tensó aún más y los enfrentamientos entre Chabelita y Pantoja están a la orden del día. Y es que la exnovia de Omar Montesasegura que no se siente plenamente un miembro de la familia. De hecho, la joven ni si quiera acudió a visitar a su abuela Doña Ana al hospital después de ser ingresada de urgencia por sufrir dos ictus. Lo que pocos sabían es que Isa Pantoja no la considera su abuela y desde hace años no tienen ningún tipo de relación: «¿Qué hace allí si no tiene relación? Si yo no tengo una relación, ¿qué hago allí dentro de una habitación de cuatro metros?», estallaba finalmente Anabel Pantoja en el plató de «Sálvame».

No obstante, su prima sí piensa que la hermana de Kiko Rivera debería, al menos, haber hablado con su madre para ofrecerle su ayuda por si necesitaba algo. Una llamada que finalmente sí se produjo pero que terminó con una fulminante contestación de la artista a su hija cuando esta, por fin, le preguntó por el estado de salud de Doña Ana: «Yo no tengo por qué darte explicaciones».

Y es que, aunque Isabel Pantoja coincidió con su hija en que era mejor que no se personara en el hospital, parece que ahora la situación es más insostenible e incluso podría no tener vuelta atrás. «Ahora mismo la relación sigue siendo complicada, y lo de mi abuela no ha hecho que mejore sino que se complique más», confesaba ayer Chabelita en el «Programa de Ana Rosa», espacio en el que colabora.