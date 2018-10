La verdad sobre la relación de David Bustamante y Ares Teixidó: «Estábamos enamoradísimos» La presentadora de televisión ha decidido romper su silencio y admitir que mantuvo una relación secreta de ocho meses con el cantante

Un años eespués de que ambos negaran en repetidas ocasiones su relación tras la publicación de unas imágenes en las que se podía ver a Ares Teixidó saliendo de la urbanización en la que vive David Bustamante con una maleta, la presentadora de televisión ha decidido romper su silencio y admitir que mantuvo un affaire secreto de ocho meses con el cantante.

«Antes de que se publicara la noticia, mi relación con David Bustamante era genial, algo bonito. Después de conocer lo nuestro lo recuerdo muy mal. Me superó el trato que se me dio en televisión, la forma en la que se me juzgó», cuenta en exclusiva a la revista «Lecturas». Las imágenes de ella saliendo de la casa del cantante coincidieron con la mediática separación de Paula Echevarría. En aquel momento, la actriz todavía era su mujer e intentaban hacer las cosas de la mejor manera posible por el bien de la hija que tienen en común.

Teixidó no ha dudado en reconocer que fue Bustamante el que se interesó por ella: «El 14 de septiembre de 2017 en la fiesta de Telemadrid. Él forzó que estuviéramos solos en su camerino y enseguida surgió el feeling... Eso fue un jueves. Él actuaba el fin de semana y estuvimos hablando por teléfono muchísimo, pero no sabía cuándo íbamos a vernos de nuevo. El domingo se plantó en mi casa de Barcelona. Me dijo: 'Prepara cena para dos que estoy llegando'. ¡Para que luego dijeran que era yo la que buscaba a él!».

Las cosas dejaron de funcionar cuando su relación se hizo pública, como ella misma asegura: «Estábamos durmiendo. Abrí el whatsapp y me encontré con la portada. Todo lo que decía Lecturas era cierto. Le desperté y nos pusimos súper nerviosos. Ese día fue muy duro. Tuve mucho miedo». Lo que más le fastidió es que la gente pensara que había sido ella la que filtró la noticia. «Me jodía mucho que dijeran que yo lo había contado. Nunca llamé a nadie. Pregunté a David si dudada de mí, tenía pavor de que él creyera que le había vendido. Me dijo: 'Sé la verdad, sé que no'», reconoce.

Muy dañada

Ambos decidieron negar su relación, pero peses a todo la situación se volvió infierno para la catalana, tanto que llegó a plantearse salir de España: «Recuerdo noches mirando billetes para irme a vivir a Miami. Aunque lo hiciéramos mal, el trato no está justificado. Da igual, la etiqueta la llevo, me ha hecho daño a nivel personal y profesional».

Fueron unos momentos muy duros para Teixidó, que reconoce que le quería, pero que se rindió: «Estábamos enamoradísimos, luchábamos para que no pasara lo que acabó sucediendo. Nunca nos dijimos un adiós. Si nos viéramos no tendría ningún problema. No sé él. Le quiero mucho, a pesar de todo. No soy una persona rencorosa ni vengativa. Fue un capítulo muy intenso, me quedo con nuestro piel con piel».