Vanesa Incontrada conquista las playas italianas Tras su éxito arrollador en la serie «El Capitán María» se ha tomado unos días de relax

Ángel Gómez Fuentes

Seguir Roma Actualizado: 28/08/2018 00:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con una carrera admirable y muy elogiada, Vanessa Incontrada (Barcelona, 1978), hija de padre italiano y madre española, es una de las caras más populares del mundo del cine y de la televisión en Italia. La revista del corazón «Oggi» la elige como la «mamma más sexy del verano».

Incontrada, amante de la sencillez, escogió vivir en la provincia, lejos de la mundanidad. Reside con su compañero Rossano Laurini y su hijo Isal, 10 años, en Follonica, ciudad de 22.000 habitantes de la provincia de Grossetto, en la región de Toscana.

Vanessa Incontrada ha presentado programas en televisión y ha hecho papeles de todo tipo en el cine. Su último éxito ha sido la serie «El Capitán María», donde interpreta el papel de un capitán del Arma de Carabineros, con 7 millones de espectadores y casi el 30% de cuota de audiencia.

Ha sido la respuesta femenina al famoso comisario Montalbano. La serie se convirtió en una especie de «Vanesa show», porque «los espectadores conectaban la televisión para ver una actriz extraordinariamente brava», ha escrito el «Corriere della Sera», que explica así el secreto del éxito de la actriz: «Vanessa Incontrada tiene una ilimitada gama expresiva; podría leer incluso el tiempo meteorológico, porque cada vez que va en televisión tiene un éxito de millones de espectadores».

Nunca se le subió el éxito a la cabeza, a pesar de su extraordinaria popularidad. «Es bello que el trabajo y el sacrificio sean compensados. Esto me da energía. En la calle y quien me escribe me manifiestan que me quieren como una amiga, como una de la familia. Percibo un afecto enorme de la gente”» Algunos de sus fan mandan estos mensajes a Oggi: «Tienes una sonrisa que contagia alegría»”; “eres el único personaje de la televisión que me gustaría tener como amiga”.

Los elogios no le hacen perder el sentido de la realidad: “Habrá siempre alguien que critica. Conmigo lo hicieron cuando tenía algún kilo de más. Pero si pierdo veinte kilos, las mismas personas dirán que me he convertido en una anoréxica”. El semanario rosa Oggi la define bellísima, sexy y “prosperosa”.