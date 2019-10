El recado de David Bustamante a Paula Echevarría El extriunfito no duda en gritar su felicidad a los cuatro vientos y esta semana concedía una entrevista en exclusiva

El pasado mes de marzo se cumplía un año de la oficialización del divorcio entre David Bustamante y Paula Echevarría, y con este aniversario parecía que llegaba también la esperada calma tras una separación de lo más polémica y mediática. De hecho, recientemente se confirmaba que la casa que compartieron durante su matrimonio, y de la que él poseía un 80%, ya ha sido vendida.

Este era el último vínculo material en común que aún unía a la expareja y ya han rehecho completamente sus vidas. La actriz se mudaba este verano a su nueva casa junto a su hija Daniella, fruto de su relación con el cantante, y a su nuevo novio, el futbolista Miguel Torres. El cántabro, por su parte, confirmaba hace unos meses lo que había sido un secreto a voces: su relación con la bailarina Yana Olina, cada vez más afianzada.

El extriunfito no duda en gritar su felicidad a los cuatro vientos y esta semana concedía una entrevista en exclusiva a la revista «Semana» en la que, además de dejar claro el punto en el que se encuentra su recién estrenada relación, aprovecha para mandar un recado la que fuera su mujer durante 12 años: «Me gustan las personas que me hacen ver que me quieren por lo que soy, como hombre, como persona…».

Y es que podría entenderse que Bustamante no se encontraba del todo cómodo entonces y no duda en recalcar el buen momento personal que atraviesa actualmente: «He encontrado un equilibrio perfecto entre el trabajo y mi vida personal y me gusta todo lo que hago, porque ya no hago nada que no me apetezca».

Para Olina solo tiene buenas palabras: «Hace que me sienta afortunado y eso es muy importante. Soy muy feliz con ella», señala, al tiempo que desvela qué es lo que más le gusta de ella: «Cómo me mira, cómo me recibe, me divierte… me encanta paras el tiempo con ella».