Ulla Thorsell, la mujer que puso fin al libertinaje de Aznavour Tras dos matrimonios fallidos por sus infidelidades, el cantante se casó en 1967 con una modelo sueca a la que nunca traicionó

Juan Pedro Quiñonero

Charles Aznavour fue un mujeriego con mucho éxito hasta conocer a Ulla Thorsell, en 1967. Una modelo sueca, diecisiete años más joven, que puso fin a la vida amorosa nómada del cantante, fallecido el pasado lunes. Ulla le descubrió el encanto de una familia y un hogar estables, durante cincuenta años. Aznavour conoció a su futura esposa en un club nocturno frecuentado por una clientela muy acomodada. Apenas hacía seis años que se había instalado en el pedestal de la fama, tras el triunfo de «Je m’voyais déjà» en el Alhambra parisino.

Hasta entonces, Aznavour había tenido una vida sentimental muy rica. Dos matrimonios y un número impreciso de aventuras. Educado en la moral estricta de una familia de refugiados que había huido del genocidio armenio, Aznavour comenzó siendo el «hombre para todo» de Edith Piaf. De un primer matrimonio en 1946 (a los 22 años) nacieron dos hijos (Seda y Charles). «La verdad sea dicha era muy joven y tenía una vida bohemia que encajaba mal con una familia», llegó a decir.

Aznavour volvió a contraer matrimonio en 1955 (a los 31 años), cuando los primeros triunfos comenzaron a darle mucho dinero. El vagabundeo nocturno, viajero y amoroso precipitaron sucesivas crisis que hundieron su segundo matrimonio. «El dinero y los éxitos se me subían a la cabeza. Y temo que me comporté como un estúpido».

Bajito, con gran sentido del humor, bohemio millonario, Aznavour vivió varios años de libertinaje más o menos controlado, de gira en gira, de viaje en viaje, de hotel en hotel, de club en club nocturno, durante un tiempo. Hasta que tropezó con una joven sueca, rubia, con un físico de deportista de élite, modelo. Ella se dejó conquistar a paso de carga. Y la pareja contrajo un primer matrimonio, a salto de mata, en Las Vegas, en 1967, al poco tiempo de conocerse, cuando él ya era un hombre de 43 años, que acaba de seducir a una joven de 26.

En la intimidad, la joven sueca se transformó en una madre tradicional y exigente. «Ulla me conquistó enseñándome lo que era la tolerancia y el hogar», diría Aznavour: «Mi canción La Mamá, de años atrás, hablaba de mi respeto por la madre tradicional de las culturas mediterráneas. Era la tradición de mi familia, de mi hogar. La vida bohemia del cantante de variedades me llevó por otros rumbos. Ulla me devolvió algo precioso, para mi. Hasta entonces, la fidelidad amorosa no había sido mi punto fuerte. Tras mi matrimonio con Ulla, nunca la he traicionado».

Boda religiosa

Tras el apresurado matrimonio en Las Vegas, Aznavour decidió dar otra dimensión a su hogar, contrayendo un segundo matrimonio, religioso, siguiendo el rito de la iglesia cristiana apostólica armenia, ortodoxa, en París. Aznavour enterraba su pasada vida disoluta. Ulla abrazaba la cultura religiosa de la familia de su esposo.

Los Aznavour, Charles y Ulla, vivieron en París y la Costa Azul, antes de instalarse en Suiza, en Saint-Sulpice (cantón de Vaud), acompañados, en el mismo hogar o en las cercanías, de sus tres hijos y varios de los vástagos del cantante con sus dos primeras esposas.

Antigua modelo iniciada en los encantamientos del vagabundeo sentimental, Ulla se transformó en una madre hogareña, refractaria a ser fotografiada en público, para cumplir con el ritual publicitario de un gran artista.

Aznavour siguió viajando, consagrado a una carrera mundial. «Nunca traicioné a Ulla», insistiría el cantante en muchas ocasiones, sorprendido él mismo de su fidelidad intachable. Ulla, por su parte, prefirió vivir en la oscuridad impenetrable de una intimidad jamás violada por la publicidad y el comercio mundial de las imágenes a todo color, rosa glamour. Ido Charles, Ulla se instala ella misma en la cripta de su hogar, una suerte de «iglesia» consagrada a la celebración de su familia.