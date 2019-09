Sam Smith ha roto su silencio y ha declarado ser una persona no binaria. El cantante asegura no identificarse ni con el género masculino ni con el femenino. Por eso, el artista ha pedido a sus seguidores a través de sus redes sociales que dejen de referirse a su persona como «él» o «ella» y que lo hagan empleando pronombres neutros.

El intérprete de «Stay With Me» hizo esta petición en su cuenta de Twitter, donde admitió que había estado «en guerra» consigo mismo durante «toda una vida» al no saber definir su género. «Estoy tan emocionado y me siento tan privilegiado de estar rodeado de personas que me apoyan en esta decisión, aunque también estoy muy nervioso por anunciar esto porque me importa demasiado lo que la gente pueda pensar», añadía Smith en su publicación.

Today is a good day so here goes. I’ve decided I am changing my pronouns to THEY/THEM ❤ after a lifetime of being at war with my gender I’ve decided to embrace myself for who I am, inside and out... pic.twitter.com/IVoLTYbAWd