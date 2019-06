Twitter Las redes sociales estallan contra Jorge Javier Vázquez por su apoyo a Manuela Carmena El presentador ha vuelto a utilizar «Sálvame» para mostrar su apoyo a la exalcaldesa de Madrid

No es ningún secreto la admiración que siente Jorge Javier Vázquez hacia Manuela Carmena. El pasado mes de mayo, cuando la exregidora madrileña acudió a Mediaset para participar en programa «Todo es Mentira», de Risto Mejide, el presentador de «Sálvame» corrió por los pasillos en su encuentro. «Quiero decir públicamente que yo voto a Manuela Carmena. Ya te voté y lo volveré a hacer porque creo que estás haciendo de Madrid una ciudad moderna», aseguró mirando a las cámaras.

Un gesto que no gustó nada en Twitter, desde donde acusaron al televisivo de hacer campaña por Manuel Carmena. «Muy fea la propaganda electoral en 'Sálvame'» o «Como no pueden ir a los debates al ser un partido nuevo pues nos lo meten así como que no nos damos cuenta, que somos tontos. Se me quita las ganas de ver TV manipulación», fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer entonces en redes sociales.

Sin embargo, y lejos de arrepentirse tras las críticas recibidas, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a utilizar el programa que presenta para mostrar su apoyo a Manuela Carmena tras perder la alcaldía de Madrid.

El presentador, acudió a plató luciendo una camiseta con un claro mensaje: «Carmena Perpetua». Una prenda con el fondo negro y las letras blancas, que numerosos partidarios de «Más Madrid» lucieron las semanas antes de las elecciones en apoyo a la ahora exalcaldesa de Madrid. «¿Qué hace este señor aprovechando un programa para hacer política?», «Creía que no podía odiar más a Jorge Javier Vázquez pero por motivos ajenos a mi voluntad estoy viendo "Sálvame" y el muy cretino lleva una camiseta que reza CARMENA PERPETUA. En España se fusila poco», «Todo perfecto mientras seas de izquierdas. Alucinante», «Os imagináis a Bertín Osborne presentando con una camiseta de "Abascal Presidente"? Las ordas del frente popular dejarían las flautas para tuitear improperios y asaltar las calles. Sale "Jorge Javier Vázquez" con una camiseta con "Carmena Perpetua" y es de lo más normal. Asco», son tan solo algunos de los comentarios que se pueden leer a través de la red social.

Esta no es la primera vez que habla de las famosas camisetas, ya lo hizo durante una de las primeras galas de «Supervivientes», reality que Jorge Javier Vázquez presenta y que tiene un altísimo índice de audiencia.